Gustavo Zevallos, gerente de Alianza Lima , reconoció que en el club están incómodos por la situación que atraviesa Gabriel Leyes. Sin embargo, aún no han tomado una decisión con respecto al futuro del atacante uruguayo, que es muy criticado por la hinchada por su bajo desempeño.

"No hay nada en relación a una rescisión del contrato de Gabriel, no hemos conversado en lo absoluto sobre ese tema. No voy a negar que todos estamos incómodos, más aún él en particular porque existe una ansiedad de parte de toda la hinchada", dijo Zevallos a RPP.

Sobre el momento de Alianza Lima, agregó: "Todos sentimos que deberíamos estar mejor, los resultados no se nos han dado. Estamos trabajando y buscando soluciones".

Zevallos reconoció que hay una preocupación, pero respaldó al técnico Pablo Bengoechea: "Estamos preocupados. Hay que ver cómo solucionamos esto, en dos semanas empezamos de cero. Pero Pablo está firme, no hay ninguna duda".

Gabriel Leyes no ha anotado goles en toda la temporada 2018, a pesar de haber jugado 10 encuentros. En el 2017 solo hizo tres tantos, dos de ellos le valieron el título nacional a los blanquiazules.

