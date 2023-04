¿Cómo nace StatsBomb?

Nació hace más de una década gracias a su creador Ted Knutson. Él es una persona que siempre había estado vinculado con los datos y las estadísticas, pero lo hacía desde otro ángulo: las apuestas deportivas. Fue así como comienza a interesarse más por los datos específicos de los partidos. Al inicio StatsBomb fue un blog, donde se publicaban artículos interesantes con datos, gráficas, radares de rendimiento, entre otras herramientas que marcaron tendencia. Yo era un seguidor de la página y por ese entonces trabajaba para Brentford FC, que militaba en la Championship. Fue así como nos pusimos en contacto y empezamos a intercambiar información. En su momento incluimos a Ted en el equipo de reclutamiento y el uso de herramientas de análisis y estadísticas. Mientras estábamos trabajando en Brentford, Ted se dio cuenta que no había un proveedor de datos en la industria que fuese tan específico y que pueda cubrir las necesidades de un club de fútbol. Hablamos con distintos proveedores y siempre encontrábamos un “hasta aquí podemos llegar”. Dada esta oportunidad de negocio, él decide tomar su camino y en 2017 funda oficialmente StatsBomb como compañía.

¿Cuál es el principal objetivo de la compañía con sus clientes?

Tenemos como misión y visión convertir a los equipos en más eficientes para todos sus procesos, tanto de análisis y scouting. Para ello contamos con herramientas muy específicas y precisas. Asimismo, recopilamos nuestros propios datos, no contamos con el servicio de un tercero. Todo lo hacemos para facilitarle la toma de decisiones a los clubes que trabajan con nosotros.

¿En qué partes del mundo se encuentran?

Actualmente nos posicionamos en los cinco continentes. La base central de la compañía se encuentra en Inglaterra y tenemos una oficina muy grande en El Cairo (Egipto), en la cual se encuentra el ‘hub’ de recolección de información y estadísticas. Si hablamos de cobertura en el mundo, el 70% de Premier League utiliza StatsBomb, 13 equipos del Top 20 de la Champions League utilizan nuestros servicios, en la MLS -muy familiarizada con el mercado de datos- estamos presentes en el 90% de los participantes. Latinoamérica no se queda atrás, estamos creciendo muchísimo por esas latitudes. Llegando a Brasil, Argentina, Chile, Perú, México, entre otros.

Ricardo Larrandart es el director de negocios de StatsBomb. (Foto: Difusón)

¿En qué consiste el vínculo con los clubes?

Contamos con una herramienta madre que es StatsBomb IQ. En esta, cada equipo tiene sus credenciales de acceso. Una vez que ingresan a sus cuentas encuentran herramientas de scouting (secretaría técnica) y otra parte enfocada al análisis táctico (pre y post partido). Existe otra sección en la cual hay pequeñas herramientas que ayudan a tener más información de ambas, importantes para la toma de decisiones.

¿A través del análisis de datos, Alianza Lima puede aumentar sus posibilidades de éxito en la Copa Libertadores 2023?

Decir que por nuestra herramienta van a lograr vencer a rivales que en la previa son favoritos sería muy osado. Pero pueden conseguir reducir la diferencia con estos equipos en cuanto a plantel. Lo otro que les permitirá StatsBomb es analizar detalladamente, antes y después de los partidos, dónde están los puntos fuertes y débiles de ambos clubes. Nuestras herramientas le brindan al equipo que no es favorito, los suficientes argumentos para acortar las diferencias.

¿También pueden conocer por qué fallaron en las anteriores ediciones?

Si, por supuesto. Podrían conocer y comparar su situación entre una edición anterior y la actual. StatsBomb IQ le permite a Alianza Lima desmenuzar detalladamente a cualquier rival, con los datos más precisos del mercado.

¿En cuánto pudo sumar StatsBomb al mercado de fichajes blanquiazul?

No solo le proveemos un abanico muy grande de datos, sino también damos la posibilidad para reducir de una lista enorme de posibles contrataciones, a una población mínima (5) que encaja dentro de los parámetros de Alianza Lima. Nuestras herramientas se logran adaptar muy fácil y simple a las demandas del club. Eso les ha permitido acortar mucho tiempo en la búsqueda de jugadores.

Pablo Sabbag es uno de los fichajes de Alianza Lima para la Liga 1 y Copa Libertadores. (Foto: Alianza Lima)

¿Consideras que la industria de los datos está creciendo en Latinoamérica?

La rueda está girando. Aún está avanzando algo lento por diferentes aspectos. Uno es el conocimiento en la materia y el otro tiene que ver con el presupuesto que pueden destinar los clubes. El hecho de que no tengan el conocimiento hace que todavía no tenga la preponderancia que tiene en Europa, donde el dato ya es vital. Estamos en el proceso embrionario. Se está empezando a trabajar con datos. Necesitamos dar el salto cualitativo, entender que no todos los datos son iguales y se miden de la misma forma. Veo que hay mucha capacidad del recurso humano, falta mayor formación. En definitiva eso va a terminar generando una cultura donde los directivos terminan viendo a los datos como algo esencial y no como un gasto.

