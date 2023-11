Alianza Lima: ¿qué posiciones deben ser prioridad para los fichajes extranjeros?

Línea por línea

Partiendo de la premisa de que a partir del 2024 todos los clubes van a poder contar con seis extranjeros en campo, se puede analizar en qué posiciones del campo Alianza Lima puede hacer uso del cupo considerando a los jugadores que ya mantiene y otros que muy probablemente no continúen en la próxima temporada. En tal sentido, el arco continuaría siendo de Ángelo Campos, jugador que todavía tiene contrato con el equipo y que, a lo largo de los tres últimos años, se ha convertido en pieza fundamental. En el caso del lateral derecho, Gino Peruzzi vence su vínculo a finales de esta temporada y, en caso de no seguir, sería un puesto a buscar en mercado del exterior.

Otro de los puestos en los que Alianza Lima suele ocupar plaza de extranjero es en la de defensor central y no será la excepción para el 2024. Este año ocurrió trayendo a Santiago García cuyo contrato vence a finales de temporada y que, debido a tender a sufrir de lesiones, no continuaría en el equipo. Asimismo, también se quiere buscar a un lateral izquierdo que pueda servirle de competencia a Ricardo Lagos, quien ha sido titular en dicha posición por tres años y que su suplente natural, Nicolás Amasifuén, casi no tuvo minutos y tuvo que ser operado de la rodilla.

Una posición clave también es la de volante central, ya que si bien Josepmir Ballón ha sido el titular en dicha posición durante las últimas temporadas, su contrato vence a finales de este año y, en caso de no seguir, se trataría de un refuerzo clave en el que el mercado local no ofrece muchas opciones. Por el sector de los extremos, ya se dio la contratación de Kevin Serna y, considerando que Franco Zanelatto y Bryan Reyna continúan con contrato, no parece ser una posición en la que agotarían cupo.

En tanto a la volante de creación, cabe recordar que Alianza Lima mantenía cinco en dicha posición (Andrés Andrade, Christian Cueva, Jairo Concha, Pablo Lavandeira y Gabriel Costa), pero solo terminó contando con dos de ellos hacia finales de temporada. Primero, por las lesiones del ‘Rifle’ y ‘Aladino’, y también por la venta de Lavandeira a FBC Melgar. Si bien Gabriel Costa y Jairo Concha son los que cumplieron esa función, el desempeño del primero no terminó de convencer y, en caso de que Concha decida quedarse, se necesitaría a alguien que le haga competencia como ‘10′ blanquiazul. De momento, el volante de 24 años no ha firmado su renovación con Alianza Lima.

Por último, el ‘9′ es, casi siempre, una posición que Alianza Lima busca recurrentemente en el mercado del exterior pese a contar con Hernán Barcos, su principal figura por tercer año consecutivo. Este año lo hizo con Pablo Sabbag y, si bien tuvo un inicio bueno en el campeonato, luego las lesiones lo marginaron de la cancha y todavía el club íntimo no se ha mostrado interesado en extender el préstamo del jugador con La Equidad de Colombia. En tal sentido, todo indica que no continuará y dicha posición será otra en la que también se busque en el mercado del exterior. Por tanto, los seis puestos serían los de lateral derecho, lateral izquierdo, defensor central, volante central, enganche y centrodelantero.

