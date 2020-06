En las últimas horas aparecieron fuertes rumores sobre Jean Deza y su posible llegada al actual campeón del fútbol peruano, Deportivo Binacional. El jugador fue despedido de Alianza Lima por indisciplina pero otras puertas se le abren en el torneo peruano debido a su gran habilidad con el balón.

Según pudo conocer Depor, el jugador fue ofrecido al ‘Poderoso del Sur’, sin embargo, el club aún no ha llegado a un acuerdo con el jugador, por lo que, hasta el momento, no hay nada oficial.

Recordemos que Deportivo Binacional no es el único club que ha mostrado interés en el exjugador íntimo, ya que las directivas de Atlético Grau de Piura y UTC de Cajamarca también andan tras los pasos de Deza. “Si no lo quieren a Jean Deza en Alianza Lima que me lo presten medio año, yo lo tengo acá en el Clausura, me lo mandan no más”, señaló hace unos días Franco Navarro, en una entrevista con RPP.

Alianza Lima oficializó el despido de Jean Deza del equipo blanquiazul por constantes indisciplinas

No va más. Alianza Lima hizo oficial la salida de Jean Deza del equipo blanquiazul. El cuadro de La Victoria no pudo sostener más el vínculo laboral con el futbolista nacional y lo separó del club a pocas semanas del reinicio de la Liga 1, certamen que había sido paralizado por la propagación del coronavirus en el país.

“El Club Alianza Lima comunica que, a partir de la fecha, el futbolista Jean Deza ya no forma parte de la institución por haber incurrido en la falta grave de incumplimiento de sus obligaciones de trabajo. El jugador Jean Deza quebrantó la buena fe laboral e inobservó el Reglamento Interno de Trabajo del Club Alianza Lima, según pudo constatar en imágenes emitidas en señal de televisión abierta el pasado 9 de marzo. Tal acción causó gran perjuicio a la imagen de la institución”, señala el comunicado blanquiazul.

