Este no ha sido un año fácil para Alianza Lima, que arrancó la temporada con un plantel amplio, pero que, hasta el momento, no ha logrado cubrir las expectativas de la hinchada. Algo que falta, y mucho, en el cuadro que dirige Mario Salas es la cuota necesaria de gol para ganar los partidos y es que precisamente esa área quedó despoblada tras la progresiva salida de algunos jugadores.

Patricio Rubio llegó al club poco antes de que se reinicie el fútbol en nuestro país y, a pesar de demostrar que es un delantero de nivel, aún no ha llegado a desarrollar su máximo potencial con la camiseta ‘blanquiazul’. Beto Da Silva, por otro lado, es un jugador que creó muy altas expectativas a inicio de año, sin embargo, ha sufrido una serie de lesiones que lo mantienen fuera de las canchas, sin la posibilidad de sumar minutos, y consecuentemente anotar goles. Finalmente, Gonzalo Sánchez ha sido la salida de Mario Salas en algunas oportunidades, pero es un jugador que aún no se consolida por completo como delantero centro -no ha marcado ningún gol hasta la fecha-.

Con la premisa de lo antes mencionado es preciso señalar que ninguno de los delanteros es el goleador del equipo. Hasta el momento, los futbolistas que ocupan ese podio en Alianza Lima son Carlos Ascues y Joazinho Arroe, con tres goles anotados cada uno.

Ante la necesidad del club por conseguir un delantero de peso que pueda impulsar al equipo a conseguir los objetivos de cara al inicio de la Fase 2 de la Liga 1, surgió la posibilidad de que Federico Rodríguez regrese a La Victoria.

La idea no es nada disparatada pues, desde la parte legal, el futbolista podría concretar sin ningún problema su fichaje en Alianza Lima. Pues Federico Rodríguez dio un paso al costado en el mes de junio y el libro de pases cerró en agosto, con lo que podría volver a inscribirse en el club para reforzarlo en esta segunda mitad del campeonato.

Por otro lado, los directivos no ven con malos ojos su regreso, pues el uruguayo dio un paso al costado por temas personales que, en su momento, fueron entendidos de la mejor manera por las cabezas del club. Sin embargo, debido a su falta de continuidad , en La Victoria consideran que no existe el tiempo suficiente para ponerlo a punto de cara a la seguidilla de partidos que se vienen en la Liga 1, por lo que, por lo pronto, se descarta su llegada a Alianza Lima.

