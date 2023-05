Este 2023 arrancó con aires de incertidumbre. El panorama social y político avizoraba semanas complicadas en nuestro país, donde era más seguro quedarse en casa que salir. Pero -como dicen en el teatro- la función debe continuar y el fútbol debía volver tarde o temprano a las canchas y a nuestros televisores. Tras algunas semanas de retraso, Alianza Lima volvió a jugar, pero el reto que tenía por delante no iba a ser sencillo. Por un lado, la responsabilidad de cargar con su segundo título nacional consecutivo lo obligaba a tener un gran papel este año; del otro, debían dejar atrás la ‘nube negra’ que persiguió al club durante los últimos años y volver a triunfar en la Copa Libertadores. Sin duda, una mochila muy pesada que solo los hombros de Guillermo Salas pudieron llevar y sacar adelante.

La campaña de los íntimos comenzó con un partido de local frente a Sporting Cristal, luego de que se le otorgara las garantías a los clubes de poder llevar a cabo partidos de fútbol. No obstante, la disputa por los derechos de transmisión llevó a que -en protesta- la institución blanquiazul no se presentara: perdió en su debut por walk-over. No fue el mejor inicio, pero el equipo no iba a permitir que ello determine su futuro. Para el siguiente duelo -esta vez en Matute-, los blanquiazules sumaron su primer triunfo por 2-0 ante Sport Boys.

Lo que vino después de ese encuentro es digno de recopilar. Tras la victoria con la ‘Misilera’, Salas sumó un récord importante con el equipo, al acumular ocho encuentros en casa sin perder este año (se rompió, luego de caer ante Libertad de Paraguay, pero a nivel local sigue intacto). Además, es el club mayor número de goles anotados y con el menor número de anotaciones en contra, hasta la fecha. En la Copa Libertadores, ‘Chicho’ le dio su primer triunfo a los victorianos después de 30 partidos jugados, en los últimos años en este certamen, luego de ganar por 2-1 a Libertad en Asunción.

¿Alguna fórmula en particular? La respuesta radica en la filosofía que ha instaurado el estratega nacional al plantel. Desde que asumió de manera interina el equipo, durante el último trimestre del 2022, Salas supo inyectar su modo de trabajo en el plantel, logrando así el título de aquella temporada, con nueve victorias y dos derrotas; para este 2023 consiguieron el campeonato Apertura, a dos fechas de que este culmine (de 16 cotejos, trece ganó y tres perdió).

La columna vertebral de Salas

Aunque el estilo de juego de Guillermo Salas ha sido una de las aristas para esta campaña exitosa, también lo ha sido el desempeño de sus jugadores y la manera cómo cada uno aportó para ganar partido a partido. En ese sentido, es preciso destacar a quienes llegaron a acumular la mayor cantidad de minutos en lo que va de la temporada, al convertirse en piezas claves dentro de la estructura de juego que ‘Chicho’ instauró.

El primero en destacar es Josepmir Ballón, al haber disputado 17 de los 19 partidos del club este año. Si bien no estuvo en todos los cotejos de esta temporada, su presencia ha sido igual de crucial, ya que es el que posee la mayor cantidad de minutos, respecto a sus compañeros, con un total de 1,479′. Asimismo, posee una asistencia y solo en dos ocasiones ha sido cambiado, el resto se ha mantenido hasta el final de los compromisos.

A él le sigue Ricardo Lagos, el defensa con más minutos, ya que posee 1,367 en 18 enfrentamientos (15 de ellos como titular). Así como Ballón, también ha sumado una asistencia, aunque solo una vez fue cambiado. En tercer lugar se encuentra Santiago García, refuerzo de este 2023 que se ha ganado un lugar en la pizarra de Salas, con un total de 1,280 minutos en 15 partidos (todos desde el arranque).

En el Top 5 también se encuentran Bryan Reyna, autor de uno de los goles en la victoria sobre Binacional, el último domingo. Reyna es otro de los aciertos de ‘Chicho’, al demostrar con creces fecha a fecha que tiene el potencial para destacar, con tres goles y dos asistencias en 15 cotejos (llegando a sumar 1,107 minutos). Finalmente, se une a esta lista Franco Saravia, quien asumió un rol protagónico este 2023, con 12 cotejos y 1082′.





