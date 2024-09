Juan Pablo Freytes (24 años) es el dueño de la banda izquierda de Alianza Lima. Su esfuerzo y buen rendimiento lo llevaron a jugar los 35 partidos oficiales de la temporada (29 por Liga 1 y seis por Copa Libertadores). De no haber alguna sorpresa, lo más probable es que, a falta de cinco jornadas para el final del Torneo Clausura, siga siendo titular en el equipo de Mariano Soso hasta noviembre. Debido a su importancia en el esquema, el último miércoles el club íntimo compró su pase a Newell’s Old Boys (costó 700 mil dólares) y el argentino vestirá la camiseta blanquiazul hasta el año 2027. Es defensor pero su polifuncionalidad le permite estar en diferentes posiciones. Depor conversó con periodistas acerca la reciente decisión del cuadro de La Victoria.

Radiografía del juego de Juan Pablo Freytes

Según el portal especializado Sofascore, que tiene las estadísticas de jugadores de cientos de torneos en el mundo, Juan Pablo Freytes es el segundo mejor jugador íntimo en esta campaña, con un puntaje de 7.37, solo por detrás del uruguayo Sebastián Rodríguez (7.44). El argentino supera por poco a su compatriota Hernán Barcos (7.15) y al experimentado defensor Carlos Zambrano (7.10). Y es que el exjugador de Unión La Calera no solo presenta un alto rendimiento en el terreno de juego, sino que también tiene buenos números: cuatro goles y cuatro asistencias en los 29 duelos disputados en el campeonato nacional. Asimismo, suma 88 minutos por partido. Es incansable.

Es defensor, pero su habilidad para adaptarse a otras posiciones lo convirtió en el dueño de la banda izquierda de Alianza Lima. En un comienzo estuvo como zaguero central en una línea de cuatro y también como stopper por izquierda en una línea de tres; sin embargo, el puesto en el que más ha destacado es el de carrilero izquierdo en el esquema 3-5-2. Hace el recorrido, envía centros precisos al área, da buenos pases largos y, lo más importante, llega al área de forma seguida y tiene gol. También tuvo duelos en los que jugó en la posición de lateral izquierdo, como en el triunfo por 3-0 ante Cienciano en Matute, por la fecha 8 del Torneo Clausura. Deja la piel en el lugar que sea.

Gol de Juan Pablo Freytes para el 2-0 de Alianza Lima vs. Sport Boys. (Video: GOLPERU)

Cuando el equipo se repliega para defender, el zurdo es ordenado y apoya a sus compañeros, como lo son Renzo Garcés, Catriel Cabellos o Jesús Castillo. Eso sí, ha tenido momentos en los que fue superado, como cualquier defensa. No obstante, si hay algo que enamoró a la hinchada es su destreza para ir al ataque. De los cuatro goles que anotó en la liga peruana, dos fueron de cabeza, uno fue con un zurdazo en primera tras un córner y el último (a Sport Boys) fue con un remate con la derecha luego de un ‘sombrerito’ a un defensor rival. “Vine siendo central, pero en los partidos de Copa (Libertadores), teníamos que ser un poco más defensivos por los equipos que nos tocaron. Tuve que jugar en la línea de cinco y no tengo problemas de jugar ahí”, dijo este mes a Movistar Deportes.

Mapa de calor de Juan Pablo Freytes en la Liga 1 2024. (Foto: Sofascore)

Opiniones sobre la decisión de Alianza Lima

Depor conversó con periodistas sobre la decisión de Alianza Lima de comprar el pase de Juan Pablo Freytes. Para Ángel Flores, de Willax, el club blanquiazul fichó a un defensor con virtudes que hace tiempo no se veían en el fútbol peruano. “Por lo que hizo Alianza en compras en los últimos años, está muy bien. Es un jugador con proyección, argentino y viene del fútbol chileno. Se adaptó rápidamente a otro sistema, no le cuesta. Está preparado para jugar con línea de tres y de cuatro. Tiene buen juego aéreo en ataque, por eso tiene cuatro goles. Y también tiene asistencia. Más allá de sus cualidades futbolísticas, anímicamente empuja mucho al equipo hacia adelante”, apuntó.

“Llegaron zagueros con mucha experiencia de otros países; sin embargo, les ha costado y no han sido titulares inmediatos. Le ha ayudado bastante la presencia de Carlos Zambrano. Eso lo empuja a seguir evolucionando como defensor. Llegó el panameño Jiovany Ramos con mejor cartel, pero en el camino se ha ido apagando su nombre y el de Freytes se ha encendido más, porque es un jugador regular que no baja su nivel. Destaca en la posición de carrilero izquierdo. Tiene centro, juego al medio, visión, es de los más completos en Alianza. Estoy convencido de que están apostando por él en lo económico, futbolístico y deportivo. En Alianza han empezado a ver el negocio por ese lado, de traer extranjeros jóvenes que marcan la diferencia y en cualquier momento pueden migrar, como pasó con Kevin Serna”, añadió.

Fernando Egúsquiza, de Latina, destacó que Alianza Lima acertó en la compra del argentino. “No tenemos muchos jugadores que hagan la función que cumple hoy Freytes en el fútbol peruano. Tanto la ‘U’, Cristal y Alianza tienen extranjeros en esa posición, y Freytes no solo juega como carrilero por izquierda, sino también como central por izquierda. Se trata de un jugador extranjero, argentino, siempre tienen algún poder de venta, y es joven. Una buena decisión teniendo en cuenta que aquí no salen muchos jugadores en esa posición. Últimamente a Alianza le ha resultado comprar jugadores para luego venderlos al extranjero a un mayor precio”, manifestó.

Aunque “marca una diferencia” en el fútbol peruano, Egúsquiza apuntó que Freytes tiene dificultades para defender ante oponentes complicados. “Freytes representa el mayor porcentaje de productividad ofensiva de Alianza: muchas de las situaciones nacen del lado izquierdo, con el empuje, la proyección, el centro. También es importante en el juego aéreo porque tiene presencia en el área. En Alianza es titular indiscutido. En esa posición, si no es el mejor, va a pelear la posibilidad de estar en el once ideal a fin de año. De mitad hacia adelante suma mucho. Encuentro diferencias para la marca. Sufre mucho ahí. En Tarma, con ADT, se le vio sufrir mucho. Hay una foto de él echado en el campo. Y en los partidos importantes, como ante la ‘U’ o Cristal, no ha podido destacar con la misma nitidez. Dentro de todo, es un jugador que en el fútbol peruano marca mucha diferencia”, concluyó.

Pablo Ocaña, de Latina, aseguró que el estado físico de Juan Pablo es lo que permite que sea titular indiscutido en Alianza Lima. “En el tema físico anda muy bien y partiendo de ahí se presta para ser un defensor o para que pueda jugar como lateral, volante, por izquierda. La titularidad de Freytes tiene que ver con el aspecto físico, siempre anda bien. Se adaptó a la línea de tres y a jugar de lateral o volante por izquierda. Además le permite a Mariano Soso, cuando quiera arriesgar un poco más, retroceder y jugar en la línea de tres, y así Jhamir D’Arrigo pueda entrar para más ataque. Freytes es un futbolista que por cada partido te saca un centro, siempre se suma al ataque. Alianza apela en este sistema a que sus laterales volantes tengan mucha participación, mucha llegada”, indicó.

Juan Pablo Freytes marcó el 3-2 definitivo de Alianza Lima sobre Garcilaso. (Foto: GEC)

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima tendrá un partido decisivo ante Melgar en el estadio Alejandro Villanueva, por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este encuentro se jugará el sábado 28 de septiembre desde las 8:30 de la noche (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. El conjunto blanquiazul tienen el objetivo de ganar el certamen y asegurar su clasificación a los play offs por el título nacional. Cabe mencionar que, luego del duelo ante el ‘Dominó', le queda enfrentar a UTC de Cajamarca (V), Sport Huancayo (L), Deportivo Garcilaso (V) y Cusco FC (L).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR