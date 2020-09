Beto Da Silva llegó este año a Alianza Lima, sin embargo, hasta el momento, solo ha logrado sumar 90 minutos en la liga 1, tras completar un duelo ante Universitario de Deportes, por la jornada 6 del campeonato peruano.

En conversación con Las Voces del Fútbol, el representante de Beto Da Silva, José Hanan, se refirió a la principal razón por la que el jugador no ha logrado sumar minutos con la camiseta de Alianza Lima, sus lesiones.

“La lesión de Beto, pasa por un tema psicológico. Él se ha cuidado bien y creo que piensa siempre en sus lesiones. Necesita fortalecer la confianza”, sostuvo.

“Se había recuperado de un desgarro y empezó a entrenar y según me comentó sintió un jalón en la misma zona, se le abrió la cicatriz pero no es nada grave. No pasa de 7 días”, agregó.

Cabe precisar que Mario Salas no cuenta con muchas variantes en ofensiva luego de la salida de Adrián Balboa y Federico Rodríguez. Además hay que precisar que Patricio Rubio tampoco podrá estar presente en el duelo por Copa Libertadores ante Estudiantes de Mérida.

El próximo reto de Alianza Lima será ante UTC, el choque está programado para llevarse a cabo este viernes a las 3:30 p.m. y será transmitido por la señal de GOLPERU, sin embargo, recuerda que en Depor.com encontrarás el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.

