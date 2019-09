La respuesta del 'Tigre' sobre la titularidad de Kevin Quevedo para el Perú vs. Ecuador [VIDEO]

Ricardo Gareca quedó satisfecho con el rendimiento de Kevin Quevedo , luego del partido de práctica que realizó la Selección Peruana , a un día del duelo amistoso ante Ecuador. Por ese motivo, no se descarta que el atacante de Alianza Lima sea titular, este jueves, junto a Raúl Ruidíaz.

" Kevin Quevedo es lo que viene demostrando él. Para la elección de un jugador no necesariamente tiene que ver el presente de él. Pudo haber sorprendido porque en los Panamericanos no fue el resultado que uno quería ver, pero no nos basamos en eso”, afirmó el técnico de la Selección Peruana.

Más de Ricardo Gareca sobre Kevin Quevedo, a un día del Perú vs. Ecuador. (Video: José Luis Saldaña)

A pesar de que el ‘Tigre’ evitó profundizar sobre la titularidad de Kevin Quevedo para el Perú vs. Ecuador, se pudo conocer que el atacante de Alianza Lima fue reemplazado por Gabriel Costa en el partido de práctica. El exjugador de Sporting Cristal también se llevó los aplausos del comando técnico.

“Vemos las características del jugador, lo que hace en su club. Aparte de lo que viene mostrando en Alianza es un jugador importante en lo que buscamos para la Selección por lo que tiene física y técnicamente”, agregó Ricardo Gareca sobre Kevin Quevedo.

“Lo queremos ver en el día a día, cómo es como persona, como profesional y a lo mejor dentro del campo de juego. Eso tiene que ver con ampliar más la cantidad de jugadores", concluyó el DT.

Aquí las declaraciones de Edison Flores sobre Christian Cuevas y los penales. (Video: José Luis Saldaña)

► La broma de Cueva a Juan Cominges que evidencia el buen ambiente en los entrenamientos [VIDEO]

► ¡Viaje en el tiempo! Así lucían los jugadores de la 'bicolor' en sus inicios en el fútbol profesional

► No pararás de reír: los más divertidos memes tras la eliminación de Sporting Cristal de la Copa Bicentenario

► La denuncia de Germán Denis contra la nueva administración de la 'U' y su respuesta a Jean Ferrari