Alianza Lima se prepara para su participación en la Segunda División del fútbol peruano y Carlos Bustos alista su plantel para salir con todo y lograr el ascenso lo más pronto posible. La última incorporación del cuadro blanquiazul fue la de Ricardo Lagos, exjugador de Carlos A. Mannucci que está dispuesto a dejarlo todo en la cancha para lograr los objetivos del club.

Durante una entrevista con GOLPERU. el futbolista habló sobre su llegada al cuadro íntimo y las ganas que tiene de ascender este año con Alianza Lima. “Fue una decisión buena el haber venido al club. Es uno de los retos más importantes en mi carrera y trabajaremos muy duro para conseguir el objetivo”, precisó.

En la misma línea el jugador aseguró que formar parte de la Selección que dirige Ricardo Gareca también es algo que tiene en la mira y que pretende lograr a corto plazo. “Queremos volver a la máxima categoría en el 2022. Otro de mis objetivos es la Selección Peruana, por lo que tengo que trabajar durísimo para ello”, señaló.

Finalmente el exjudor de Carlos A. Mannucci, precisó que es consciente de la presión que tiene al pertenecer a uno de los equipos más grandes de nuestro país: “Sabemos la responsabilidad que implica vestir la camiseta del club”.

Walter Mazzantti respondió ante el supuesto interés con Alianza Lima

Alianza Lima continúa confeccionado el plantel con el que afrontará, por ahora, la Liga 2. Y en ese proceso, el nombre del argentino Walter Mazzantti, hoy en Huachipato, ha empezado a vocearse como un posible refuerzo para el ataque del equipo de Carlos Bustos.

Consultado sobre el tema, Mazzantti descartó, por ahora, a El Comercio algún contacto con gente de La Victoria. “Yo me he enterado anoche a través de las redes sociales, pero he conversado con los dirigentes de Huachipato y no hay comunicación ni hubo contacto con Alianza Lima”, indicó el futbolista, en cuanto a los posibles rumores de su llegada al fútbol peruano.

Más allá de ello, Mazzantti, que tiene contrato con Huachipato por tres años, no le cerró las puertas a la chance. “Por ahora, no hay contacto, pero de hacerlo, sí me gustaría jugar en Alianza, pero dependerá de Huachipato, si es que deciden prestarme. No tendría problemas en jugar en la Segunda de Perú, pues Alianza es un grande que ascenderá pronto”, comentó el extremo, de 24 años.

