Alianza Lima se quedó con el sinsabor de un empate frente a César Vallejo. El elenco íntimo remontó el 1-0 en contra con los goles de Ricardo Lagos y Hernán Barcos, pero minutos después el marcador terminó con un 2-2 (doblete de Yorleys Mena para los trujillanos). El autor del primer tanto saben que hay que seguir trabajando, pero no ocultó su alegría por anotar.

“Estoy muy contento por anotar mi primer gol con Alianza Lima, muy feliz por el trabajo que se viene realizando, fue un partido difícil, sabíamos el potencial de Vallejo. Pudimos sacar el partido adelante y remontar el resultado, es un punto que vale mucho también”, precisó el defensa blanquiazul a GOLPERU.

Además, Ricardo Lagos indicó que no es su primer gol de cabeza: “Tengo varios goles de cabeza, capaz que por mi estatura no me referencian mucho, pero siempre practicaba el salto, tenía mis profesores cuando era menor que me decían que tenía buen timing. También es la confianza cómo vas al balón”.

Respecto a cómo se dio el gol, Ricardo Lagos comentó que el secreto estuvo en cómo vio llegar la pelota. “Pensaba pegarle, pero cuando vi que ya estaba muy cerca el balón traté de bombearla por así decirlo. Muchos de mis amigos me dicen que quería centrar, pero yo quería cabecear al arco. Salió un bonito gol, me gustó mucho”, explicó.

Si bien aplaudió el trabajo de sus compañeros, sintió que el resultado final no reflejó el esfuerzo que tuvieron en el campo. “La sensación es que perdimos dos puntos, pudimos remontar un resultado adverso ante un rival que juega muy bien, que tiene mucha tenencia del balón. Trabajamos mucho ese aspecto sobre ellos y pudimos estar arriba, y en esa pelota de tiro libre nos empataron. Tuvimos para hacer el 3-1 también, por ahí nos faltó un poco de tranquilidad”, indicó.

“Los pequeños detalles que debemos estar atentos, como equipo grande siempre vamos a salir a ganar, de alguna u otra forma manejando de acuerdo al rival. Debemos estar atrás un poco más compactos y agresivos en la marca, es un trabajo de todos”, manifestó a modo de reflexión para los siguientes encuentros.

Alianza Lima tiene como próximo rival en la Liga 1 a Sporting Cristal, rival que recientemente le ganó a Universitario por la mínima diferencia (1-0). El duelo se realizará días después del segundo cotejo de los rimenses en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 (ante Racing Club).





