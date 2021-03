Las declaraciones que Patricio Rubio dejó sobre sus excompañeros de Alianza Lima han ocasionado que más de un referente de aquel elenco íntimo salga a pronunciarse, siendo Rinaldo Cruzado uno de los últimos en hacerlo, prefiriendo ponerle paños fríos al asunto.

Y es que, por más que no comparte la postura del chileno, ‘Ri’ no profundizó mucho en el tema, limitándose a dejar en claro que él suele ‘lavar los platos sucios en casa’, cosa que el delantero extranjero no pudo hacer en su momento.

“Si Patricio Rubio considera que hubo gente que tiró para atrás en Alianza Lima, es su opinión, se respeta. Yo no puedo decidir por las personas si dicen o no dicen algo, no sé si estuvo bien, es su forma de ser. Las cosas que pasan en un vestuario, quedan en el vestuario. No tengo más comentarios. Si las cosas se deben decir, se dicen en el vestuario”, sostuvo el jugador en diálogo con RPP.

Rinaldo Cruzado dejó la institución de La Victoria tras el descenso deportivo en 2020, firmando por Atlético de Sullana, escuadra con la que podría enfrentar al equipo que tanto quiere en la presente edición de la Liga 1.

Otro referente de Alianza Lima arremetió contra Rubio

Waldir Sáenz no se guardó nada tras las últimas declaraciones de Patricio Rubio sobre el descenso de Alianza Lima en 2020. “Habían jugadores que tiraban para atrás” y la permanencia “por secretaría no vale”, opinó el atacante chileno, indignando por completo al exgoleador de los íntimos sobre lo que significa representar a una camiseta como la blanquiazul en el fútbol peruano.

“Eso pasa por traer paquetes que nadie conoce. Lo hubiese dicho antes de que se vaya del país”, respondió el máximo artillero de la historia del club victoriano este miércoles en ‘Sobre el Verde’ de Depor, mostrando su indignación por las palabras del atacante de Unión Española.





