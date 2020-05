Rinaldo Cruzado se llevó una buena impresión de Mario Salas, por la preocupación del técnico en conocer cómo los jugadores de Alianza Lima llevan la cuarentena junto a sus familias. El DT habla con los jugadores y les pregunta sobre temas personales, hecho que fue resaltado por el volante blanquiazul.

“Las primeras sensaciones con el ‘profe’ Salas son muy buenas. Hemos conversado, de temas personales, de cómo vivimos con la familia y eso lo presenta como una buena persona. Su nivel de técnico ya lo vimos en Sporting Cristal y seguro aportará mucho en Alianza Lima”, dijo Rinaldo Cruzado en ‘Los Renegrones'.

“He tenido buenos entrenadores", afirmó el volante de Alianza Lima, "pero Pablo Bengoechea ha sido el más importante mí carrera. Se arriesgó para traerme cuando estaba en un para importante y salió bien”, indicó.

“Nosotros tuvimos gran responsabilidad que Pablo Bengoechea decida irse, fue algo muy duro para nosotros. Pablo dejó muchas cosas en el club, intentamos conversar con él pero ya tenía una decisión tomada. Fue muy doloroso eso que nos tocó vivir con su salida. Él tomó esa decisión porque quiere mucho al club”, apuntó el jugador.

Rinaldo Cruzado aseguró que todavía no piensa en su retiro: “La verdad que no pienso en el retiro pero sin duda me encantaría terminar mi carrera en Alianza. Yo me siento muy bien, con mucha fuerza e ilusión. Yo sabré el momento. Sería lindo retirarme en Alianza con Paolo y Jefferson, ojalá se dé, pero es algo que no creo que pase a corto plazo”.

“Me gustaría ser técnico y dirigir, pero quiero tomarme el tiempo para estudiar. Cuando ya sepa cuándo me retire o deje el fútbol, veré eso. A veces cuando uno estudia para ser técnico cuando es jugador piensa como técnico de jugador, y no quiero que me pase eso”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

El look de Ricardo Gareca en su saludo al club Vélez Sarsfield

La felicitación de Gareca a Vélez y su gente por locro solidario. (Video: Vélez)

TE PUEDE INTERESAR