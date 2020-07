Varios jugadores de la Selección Peruana tienen el deseo de terminar su carrera en Alianza Lima, sin embargo, dos de los que más ilusionan a la hinchada íntima, por su trayectoria y amor a la camiseta, son Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, referentes de la bicolor, que es varias oportunidades han evidenciado sus ganas de volver a La Victoria.

En una entrevista con Movistar Deportes, Rinaldo Cruzado aseguró que le gustaría poder compartir equipo con jugadores como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, sin embargo, dejó claro que por ahora está enfocado en su presente en el club íntimo.

“Me encantaría poder jugar junto a Guerrero y Farfán en Alianza Lima, pero la verdad es que estoy pensando en el hoy, pensando en aprovechar las oportunidades, estoy muy ilusionado. He trabajado mucho este tiempo para seguir creyendo en mi y dándole alegrías a Alianza, así que estoy pensando en eso”, señaló el futbolista.

En la misma entrevista, el volante íntimo llenó de elogios a Pablo Bengoechea, técnico uruguayo que estuvo al mando del cuadro blanquiazul hasta los primeros días de marzo, antes de iniciarse la gran para que causó el coronavirus en el mundo entero.

“Yo traté de dar todo lo que pude dar en esa etapa y no defraudarlo a él, no sé si lo logré o no, pero siempre intenté hacer lo mejor para demostrarle lo que él me mostró a mi. Pablo Bengoechea siempre fue muy respetuoso con los jugadores y condujo muy bien, sabía todo del equipo”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: tres posturas básicas de yoga