Rinaldo Cruzado es hincha de Alianza Lima de corazón pero tuvo un breve paso por Universitario de Deportes. El volante recordó que llego a probarse con los cremas pero el recuerdo es tan grato. Hoy es solo una anécdota entre muchas que ha vivido en su larga carrera.

“Mi familia está relacionada a Universitario de Deportes, mis hermanos jugaron en el equipo de al frente. Yo tenía 10 años, mi papá me llevó a entrenar a la 'U’ y ese día no sentí que me querían”, contó Rinaldo Cruzado en una entrevista con la ‘Revista Blanquiazul’.

“Yo fui a entrenar y estuve apartado no porque no quisieran verme, sino porque miraba a los chicos que estaban en el equipo y desde ese día decidí no volver y le dije a mi padre que no me lleve más a entrenar”, explicó el jugador quien luego llegó a Alianza Lima y se convirtió en uno de sus referentes.

Agradecido con Bengoechea

Rinaldo Cruzado agradeció a Pablo Bengoechea porque siempre le dio su respaldo. “Influyó mucho en mi carrera, fue de las personas que me dio la posibilidad de volver al club en el que yo quería estar. Pero no solo en Alianza Lima, también en la Selección Peruana, fue una persona que confió mucho en mí”, dijo.

“Él confiaba en la idea que él tenía y nos dio resultados en estos años. Considero que él nos devolvió esa alegría al pueblo aliancista, de lograr cosas importantes. No se fue por la puerta falsa, para nada. No se dieron los resultados y él tomó una decisión, él ha dejado la puerta muy abierta acá en el Perú”, aseguró.

