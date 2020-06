La radiografía de Alianza Lima en este 2020 es la siguiente: en la Liga 1 marchan en el puesto 13 con siete unidades, en la Copa Libertadores cayeron con Nacional (URU) y Racing (ARG) y el proceso de Pablo Bengoechea culminó. Para un cuadro que salió al mercado y compró en grandes cantidades, por supuesto, no es el mejor escenario. Y eso lo tiene claro Rinaldo Cruzado, quien salió al frente como uno de los experimentados y habló del tema.

“El hecho de tener nombres no siempre indica que te vaya de la mejor manera, todo pasa porque no hemos estado al nivel que deberíamos de estar. Acá no tiene que ver lo dirigencial, porque somos nosotros los que entramos al campo y tomamos decisiones para que al equipo le vaya bien. Seguramente por los números se sabe que nosotros no hemos hecho una buena campaña”, mencionó el volante de Alianza Lima en ESPN FC.

Rinaldo Cruzado, sin embargo, siente que eso cambiará en la ‘era Mario Salas': “Considero que somos un grupo que sabe lo que estamos viviendo y estamos entendiendo en qué club estamos. Los baches nos ayudarán a entender en qué club estamos. Tenemos un buen equipo y hay que demostrarlo en el campo. Siempre hay que mirar para adelante y pensar en el siguiente día, superar estas cosas”.

La interna victoriana

Cuando se le consultó respecto a esa teoría que afirma que el camarín de Alianza Lima era complicado, Rinaldo Cruzado mencionó que “ese tema lo tocaron muchas veces, que los de experiencia toman acciones malas. Porque el mensajes es que los jugadores de Alianza, los referentes hacen una cosa, otra cosa, hacen la ‘camita’. Pero cómo le va a Alianza. Se dicen mil cosas de los jugadores de Alianza. ¿Difícil el vestuario? Estuvimos tres años seguidos disputando finales, no analizan esas cosas”.

Con relación a la comunicación que había en el grupo por los constantes casos de indisciplina (Jean Deza ya fue separado de la institución y Alexi Gómez tiene un castigo económica), el mediocampista victoriano añadió: “Las cosas que pasan siempre se conversan y con respeto. Siempre fue así, desde que estoy en Alianza Lima. Son cosas muy delicadas, pero nosotros no somos de las personas que hablan mucho de esto”.