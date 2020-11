Luego de asimilar la situación y esperando que las aguas se apacigüen un poco, uno de los capitanes de Alianza Lima, Rinaldo Cruzado, publicó un comunicado para los hinchas del club en la que se disculpó por la situación desagradable que les tocó vivir en las últimas horas, después de que el cuadro íntimo descendiera a Segunda División tras perder frente a Sport Huancayo.

“Nada te prepara para esto, menos cuando el trabajo que realizas es el regalo más especial con el que soñaste desde siempre: jugar el fútbol en el club de tus amores, el más grande de tu país, y más aún ser uno de sus capitanes”, comenzó diciendo ‘Ri’.

“El hecho de no haber podido estar en la cancha las últimas no es excusa para no sentirme responsable de lo ocurrido”, agregó el capitán blanquiazul, asegurando que lo sucedido con el marcador ante Huancayo es resultado de lo mal que se venían haciendo las cosas anteriormente.

“A la par de pedir perdón a mi club y a toda la hinchada, me pongo a disposición, esperando poder ser uno más de los miles que, en este momento de oscuridad, seremos los obreros que ayudaremos en el esfuerzo de volver y de hacer al Club Alianza Lima más fuerte”, continuó el volante de 36 años.

“A los que hemos estado al frente del barco nos toca asumir nuestras responsabilidades y entender el dolor de quienes sienten que les hemos fallado”, se disculpa el capitán y agrega que “el pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí, y depende de nosotros mismos”.

El comunicado de Rinaldo Cruzado a los hinchas de Alianza Lima. (Captura de Twitter)





TE PUEDE INTERESAR