Alianza Lima ya se va armando de cara a la siguiente temporada, que tendrá que disputar en la Liga 2. Uno de los jugadores que ha mostrado su compromiso con el club blanquiazul es Rubert Quijada; el central aseguró que las conversaciones con el cuadro de La Victoria continúan, pese al planteamiento de una reducción de sueldo.

“La semana pasada, Bellina (gerente deportivo de Alianza Lima) se comunicó con mi empresario y le preguntó si yo estaba dispuesto a una reducción de sueldo. Lógicamente, entendida la reducción de sueldo, yo le deje saber que sí estaba dispuesto a acatar esta medida. Porque más allá de lo económico para mí vale más el tema de moral, el tema de la vergüenza deportiva. Así que estamos a la espera”, señaló el defensa central venezolano en una entrevista con el semanario Azul y Blanco.

La predisposición de Quijada para seguir vistiendo la camiseta blanquiazul la siguiente temporada está, sin embargo, también sostuvo que de no recibir una pronta respuesta del club, partiría rumbo a su país natal para analizar otras opciones. “Eso sí necesito saber es ya, no sé si entre lunes, martes, miércoles o máximo hasta el jueves, porque de no quedarme en Alianza, tendría que volver a Caracas, ver algunas otras ofertas y decidir allá”, detalló.

Cabe precisar que Rubert Quijada disputó 17 partidos en Primera División con la camiseta de Alianza Lima, en donde acumuló 1,486 minutos.

Pepe Soto tras las salidas de Butrón y Cruzado en Alianza Lima: “Ya empezaron a hacer las cosas mal”

Pepe Soto se refirió a la salida de Leao Butrón y Rinaldo Cruzado del cuadro de La Victoria: “Ya empezaron las cosas a hacer mal, porque Leao y Rinaldo le dieron mucho a Alianza Lima y los están exponiendo. Si bien es cierto que su contrato acabó hace mucho tiempo, los están exponiendo demasiado. Le han dado muchos títulos a Alianza Lima y hay que respetarlos”.

Alianza Lima hizo oficial una lista de futbolistas que no seguirán en el conjunto íntimo con miras a la próxima temporada. Alberto Rodríguez, Aldair Salazar, Ítalo Espinoza, Anthony Rosell, Franco Medina y Didier La Torre son los elementos que quedaron como futbolistas libres, a partir de la fecha, tras el comunicado emitido por la institución de La Victoria.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

VIDEO RECOMENDADO

Fútbol Peruano: conoce la valorización de los peruanos en el exterior tras el 2020.