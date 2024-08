El fútbol es una montaña rusa de emociones. Un día estás en la cima, celebrado por la hinchada, y al siguiente, puedes encontrarte en el ojo de la tormenta, cuestionado por cada movimiento en la cancha. Pablo Sabbag (27 años) sabe bien lo que es vivir en ambas facetas. Después de un periodo complicado, marcado por la falta de goles y una lesión persistente, el delantero colombiano de Alianza Lima finalmente rompió su sequía en el triunfo ante Cienciano (2-0), en un partido disputado en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Este tanto, más que un simple gol, simboliza un renacer para el atacante (no marcaba desde el 29 de julio de 2023 en empate 1-1 ante César Vallejo), quien no solo expresó su felicidad por volver a anotar, sino que también hizo un llamado a la paciencia y a la empatía en medio de las críticas que ha recibido.

“Estaba pasando por un momento donde tenía que tener paciencia y seguir perseverando para anotar”, confesó Sabbag en unas declaraciones que reflejan el duro camino que ha recorrido en los últimos meses, un periodo en el que la paciencia ha sido su mayor virtud y la perseverancia, su mejor aliada.

Sin embargo, el gol no ha sido suficiente para acallar todas las voces críticas. Como suele suceder en el fútbol, los comentarios negativos no han faltado. Sabbag, consciente de esto, se dirigió a aquellos que han cuestionado su rendimiento en los últimos meses.

"A la gente le puedo decir que a veces hablan sin conocer realmente lo que pasa, deben ser más cuidadosos al hablar, muchas veces lastiman a la gente. Quieran o no, uno ve los comentarios, pero también somos seres humanos. No está bien que se hagan comentarios que pueden lastimar", dijo.





El respaldo del vestuario de Alianza Lima





Por otro lado, Pablo Sabbag reveló que no ha estado solo en su lucha por superar las adversidades, y el respaldo de sus compañeros ha sido fundamental en este proceso. “Han visto lo que me ha tocado pasar este año. Mucha gente no lo sabe, pero ha sido un año bastante complicado”.

Parte de las dificultades de Sabbag este año han tenido su origen en una lesión que se dio en un partido de la selección de Siria en la Copa de Asia. “Tuve una lesión complicada, una lesión larga, y como toda lesión, quedan dolores que se van yendo, pero vengo de semanas muy buenas donde el dolor es mínimo y me estoy sintiendo mejor”.

El colombiano Pablo Sabbag juega su segunda temporada con Alianza Lima. (Fotos: Giancarlo Avila/@photo.gec)

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?





Alianza Lima se enfrentará contra Los Chankas el sábado 24 de agosto. El inicio del encuentro está fijado para las 3:20 p.m. hora local de Perú. Este encuentro por la fecha 8 será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

Tras la salida de Alejandro Restrepo y la llegada de Mariano Soso, el DT argentino aún no logró encontrar el equipo ideal para sus partidos. Además, enfrenta la dificultad de tener a dos de sus cuatro delanteros en el quirófano: Cecilio Waterman y Hernán Barcos, quien recientemente sufrió complicaciones en las pantorrillas. Pablo Sabbag, Matías Succar y Kevin Quevedo son las cartas de gol para el equipo blanquiazul.

Alianza Lima venció 2-0 a Cienciano por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. (Foto: Giancarlo Avila/@photo.gec)

