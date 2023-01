Alianza Lima tiene claro que este 2023 es un año para hacer historia. De un lado tienen la meta fija en conseguir el tricampeonato y también está la consigna de sacar buenos en la próxima edición de la Copa Libertadores (están en fase de grupos). Para ello, el equipo dirigido por Guillermo Salas se viene preparando de manera ardua, tal y como ha confesado su nuevo defensa, Santiago García.

Al salir de los entrenamientos, el zaguero argentino dio a conocer cómo viene trabajando él y todo el equipo, con miras a los amistosos internacionales que disputarán, el primero contra Junior de Barranquilla este domingo, y el segundo contra Atlético Nacional, el sábado 14 de enero.

“Siento que vamos por buen camino, fueron todos exigentes desde el primer momento. Los entrenamientos son muy importantes, nos viene bien el día a día para ir conociéndonos”, indicó García, al salir de la práctica de esta mañana. Eso sí, confesó que está trabajando para ponerse a la par de sus compañeros, ya que se incorporó hace algunos días a la pretemporada.

En ese sentido, indicó que “voy haciendo trabajos progresivos. La otra vez jugué el primer amistoso y en el segundo me hicieron trabajar físicamente, pues no estuve en toda la pretemporada y para compensar hice trabajos físicos y no futbol”. De momento, los íntimos han disputado tres amistosos, contra Cusco FC, Cienciano y Agremiados.

Otro de los temas que se le consultó a García fue sobre la presentación del equipo, el cual incluirá el duelo contra los barranquilleros este domingo 8 de enero, en el estadio Alejandro Villanueva. “Esperemos que la ‘Tarde Blanquiazul’ nos sirva para llegar bien al campeonato y que sea una fiesta para disfrutar de la gente que nos vendrá a alentar”, comentó.

Finalmente, confesó que no solo en la parte física se viene preparando con el equipo. Teniendo en cuenta las exigencias de la Liga 1, especialmente, por los rivales y las geografías, Santiago contó que “ya me estoy empapando de toda la información de los equipos, las canchas y todo para saber a qué nos vamos a enfrentar”.





