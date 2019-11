Con la confianza que lo caracteriza, Manuel Barreto está convencido de salir airoso del choque ante Alianza Lima en la semifinal que protagonizarán por la Liga 1. Sin embargo, no se tratará de una tarea fácil, teniendo en cuenta la capacidad del equipo que dirige Pablo Bengoechea, quien además es considerado un técnico con mucha experiencia.

Por tercer año consecutivo, Bengoechea ha conducido a Alianza Lima a pelear el título nacional. Mientras que Manuel Barreto intentará sumar su primera estrella en el primer año que dirige en la máxima competencia, tras la salida de Claudio Vivas a mediados de año.

“Seguramente tiene más experiencia que yo. No me lo pongo a pensar. Me preocupa mucho lo que podamos hacer nosotros, para tratar de darles las herramientas a los futbolistas, encontrar los espacios, etc. Luego, no me pongo a pensar en que si tiene más años o experiencia que yo. Todos han pasado por mi edad. Me da orgulloso de haber aceptado el reto y darle la vuelta para llegar a esta instancia”, dijo Manuel Barreto, en diálogo con GOLPERU.

“Todos [jugadores] están con un entusiasmo a flor de piel, felices de poder representar a Sporting Cristal en instancias definitivas. Es uno de los clubes que ha hecho bien las cosas a lo largo del año. Felicitamos a Alianza Lima por el Torneo Clausura. Pero en la foto global – de lo que es el acumulado - aparecemos en el primer lugar. Nos sentimos con mucha fuerza y confianza por ser el equipo que ha hecho más puntos a lo largo del torneo”, agregó.

Por otro lado, el estratega de Sporting Cristal reveló que, en las próximas horas, evaluará la posibilidad de incluir a Emanuel Herrera en el once titular para el choque ante Alianza Lima. “Lo hemos manejado muy bien con el área de psicología y física. Hemos comprimido sus niveles de ansiedad. En la última semana ha estado muy bien. Veremos cuántos minutos puede estar o si saldrá en lista. Él está disponible, como la mayoría de todos”, concluyó.

