Pocos conocen la amistad que tiene la familia Zambrano con Jean Deza. No solo son vecinos del Callao, sino que también guardan un parentesco bastante fuerte. Inclusive, el mismo delantero de Alianza Lima se atrevió a confesar que recibe consejos del ‘León’, en una entrevista que le dio a Depor hace unos años.

Luego de la última indisciplina que cometió y tras las duras declaraciones que dio Pablo Bengoechea en conferencia de prensa, el hermano de Carlos Zambrano le dejó un mensaje a Jean Deza, que no estará para el choque de Alianza Lima ante Deportivo Municipal.

EL MENSAJE A JEAN DEZA

“Quizás lo que escriba a continuación muchos no estén de acuerdo, pero siento y creo que está será la última indisciplina del hábil delantero de @ClubALoficial no se porque, pero estoy muy seguro que así será. Échale a jugar y explota lo que PAPALINDO te regalo”, escribió Marco Zambrano, hermano de Carlos Zambrano, que milita en Boca Juniors.

Es preciso destacar que el técnico de Alianza Lima se mostró incómodo con la nueva indisciplina que cometió Jean Deza, que se perfilaba para ser titula ante Deportivo Municipal. El ‘Ratón’ no estuvo en el choque ante Ayacucho, por una sanción deportivo que le impuso el club.

“Creo que sí ha dañado la imagen y no se ha portado bien. El martes estábamos a tres días de jugar el partido, ya ha pasado anteriormente que hay futbolistas que no han sido tomados en cuenta porque no hacen las cosas bien, solo que no salen en la televisión, pero nosotros nos enteramos todos”, agregó Bengoechea.

