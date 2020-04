Sergio Peña viene abriéndose camino en el extranjero, sin embargo, el futbolista no olvida su pasado en Alianza Lima, club en el que inició su carrera a los 9 años. Es así como, en una entrevista con Movistar Deportes, confesó que en algunas oportunidades tuvo que anteponer el fútbol a sus estudios.

“Juego fútbol desde que tengo uso de razón y mi familia siempre me ha apoyado. He sacrificado estudios y exámenes por jugar y entrenar con Alianza Lima. Desde el día uno que me fui a probar al club, me dijeron que me quedaba, desde los 9 jugué en Alianza”, sostuvo Peña.

En la misma conversación el volante contó que le gustaría retirarse en Alianza Lima al final de su carrera, pero que también quisiera volver antes para pelear por el título nacional, cuando aún cuente con un estado físico que se lo permita.

“Me gustaría volver a Alianza Lima para jugar con Yordy Reyna, Renato Tapia, Wilder Cartagena. Por más que quiera no voy a jugar con Paolo Guerrero o Jefferson Farfán. Quiero ir a jugar a Alianza Lima para campeonar y dejar mi nombre, pero también quiero retirarme ahí”, aseguró.

