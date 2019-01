Alianza Lima: estas fueron las primeras palabras de Miguel Angel Russo como técnico blanquiazul

Miguel Ángel Russo dio sus primeras palabras como el nuevo entrenador de Alianza Lima y en la que resaltó el desafío que asumirá con los íntimos en esta temporada.

Además, aseguró que le genera una gran ilusión el haber sido contratado por los íntimos y que espera cumplir con los objetivos propuestos. Revive la conferencia de prensa del estratega argentino en este enlace:

La sensación del momento: las mejores postales de la llegada de Miguel Ángel Russo a la capital [FOTOS]



Alianza Lima espera conseguir, de la mano de Miguel Ángel Russo, un nuevo título nacional y alcanzar un buen rendimiento en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Estas son las mejores frases que dejó Miguel Ángel Russo en su presentación:

"Estoy contento de estar en un club grande e importante. Tenemos un desafío importante que es seguir creciendo".



"El presente de Alianza Lima es importante. Uno busca empezar mañana mismo con todos los jugadores".



"Primero hablaré con el plantel y de acuerdo a las posibilidades que tengamos, veremos qué hacer".



"Uno se informa permanentemente. Es parte de un entrenador tener actualidades y sí pedí referencia del fútbol peruano".



" Alianza Lima tiene una historia y ojalá podamos a todos lo que buscamos. Hay que buscar la idea para luego desarrollarla".



"Paso hacia atrás no se puede dar nunca. Cuando uno está contento es imposible que se de eso".



"La Copa Libertadores hay que jugarlo de igual a igual con todos, pero el nivel es muy difícil y no prometo nada".



"Soy optimista al 100%. No es el único objetivo la Copa Libertadores, el torneo local también es importante, pero los clubes grandes tienen esas presiones de ganarlo todo".



"Uno necesita del contacto diario con los jugadores. En caso del futbolista peruano hay que meterse a fondo y conocerlos. La clave de esto es vivir aprendiendo".



"Lo de Pablo Bengoechea fue muy bueno. Seguramente nos apoyaremos en varias circunstancias. El fútbol es muy dinámico".



"Lo más importante será meterme en logística, pretemporada, amistosos refuerzos y lo demás".



"Estoy informado de los refuerzos. Los he seguido, pero estoy al tanto de todo y hemos dado el visto bueno para sus incorporaciones".



"La idea es campeonar. Uno llega con ese objetivo. Conozco lo que es un club grande, a la gente que tiene. El fútbol es pasión, pero hay que entender el juego. Siempre es una situación distinta y me genera un cosquilleo todo esto".



"Estoy muy agradecido a mi desarrollo como entrenador. Con Bilardo tengo una historia muy gratificante. Me gusta que mis equipos jueguen bien".



"Tengo la misma sensación que la que me generó mi primera experiencia con Lanús, cuando debuté".



"El Fútbol Peruano va creciendo. Tiene un técnico que fue compañero mío en la selección y lo admiro mucho. El concepto que tuve siempre fue bueno".



"En todos los lugares que dirigí estuve muy cerca de las divisiones menores y Alianza Lima no será la excepción".



"A la gente, lo único que le prometo es trabajo. La base de todo es la planificiación. Yo estoy ilusionado y ojalá vayamos de la mano para que las cosas se den como nosotros pensamos".