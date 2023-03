“Hay muy buenos jugadores y la competencia interna es tremenda. Seguramente se harán algunas variantes, pero nos pone contentos que hayan jugadores convocados a la selección nacional y seguramente cada vez habrán más”, declaró Guillermo Salas cuando fue consultado por las ausencias de Zambrano, Reyna y Concha días previos a enfrentar al conjunto de Mifflin Bermúdez.

El técnico blanquiazul tendrá desde hoy cinco días para modificar su once titular, pues este martes Alianza Lima volverá a los entrenamientos en Esther Grande de Bentín en Lurín, tras dos días de descanso. Depor se comunicó con Jorge Espejo, ex DT de Cantolao de la Liga 1, y Teddy Cardama, quien dirigió a ‘Chicho’ en Sport Boys y León de Huánuco. Ambos coinciden en que el plantel íntimo es lo suficientemente amplio y con una gran variedad de jugadores de nivel que pueden suplir cualquier ausencia.

“Para mí no influye mucho (la ausencia de los convocados), porque la plantilla de Alianza Lima es muy rica. Si fuera el 2022, tal vez sí hubiera afectado que convoquen a tres jugadores, pero este año hay mucho futbolista de nivel para variar”, nos dijo Espejo.

“Son ausencias importantes que van a trastocar el funcionamiento del equipo, pero, por ejemplo, el año pasado no estaba Zambrano e igual los centrales hicieron un gran papel. Alianza ha conformado un gran equipo para reemplazarlos y jugar bien”, señaló Cardama. “Si bien es cierto que quienes están convocados a la selección están con un buen ritmo y con velocidad de juego, siento que todo el plantel y el equipo en general tiene esa confianza para adecuarse a las decisiones que tome el técnico”, agregó.

Cabe resaltar que la lista final de convocados para los amistosos de Perú se dará a conocer el sábado 18 de marzo, día que acabará el microciclo con los futbolistas del torneo local.

La defensa sin Zambrano

Carlos Zambrano será uno de los grandes ausentes para el Alianza vs Sport Huancayo. Desde su llegada a La Victoria, el ‘León’ ha disputado dos de los cuatro partidos jugados por los blanquiazules -no estuvo en el debut por ser el penúltimo en sumarse a la pretemporada y ante UTC en Cajamarca por suspensión (fue expulsado ante Universitario de Deportes)- y aunque el campeonato recién está iniciando, no quedan dudas de que es una de las piezas más importantes del plantel íntimo por la jerarquía que marca en la defensa y su experiencia.

No obstante, el ‘Kaiser’ tiene detrás a tres futbolistas que podrían tomar su lugar, considerando a Santiago García en la zaga central. Estos son Yordi Vílchez, Pablo Míguez y Joao Montoya. “Está Pablo Míguez, está Joao Montoya, Yordi Vilchez; es decir, gente joven y experta que puede suplir a Carlos Zambrano. El año pasado tal vez hubiera afectado una convocatoria, pero este creo que no. Tiene exceso de jugadores. Santiago García puede ir al centro y jugar Ricardo Lagos. No va a haber ningún inconveniente por ausencias, al menos, en el torneo local”, opinó Espejo.

“Al fondo hay variantes y variables. Lo de Vílchez es una constante, un jugador que siempre tiene de 6 a 7 puntos por partido. Tiene buen rendimiento, es serio, cumplidor. Lo de Míguez es una garantía, se sabe que va a rendir, en la medida de lo que se necesite, gracias a su carácter, su jerarquía. Ahora García ha jugado de lateral, pero su posición natural es la de central. Lagos también podría jugar. Presupuesto, no vamos a desconocer la categoría que le da la presencia de Zambrano en la zaga central. Eso es innegable ”, dijo al respecto Teddy Cardama.

Futbolista Partidos 2023 Minutos 2023 Yordi Vilchez 2 180′ Pablo Míguez 3 140′ Joao Montoya 1 46′

La volante sin Concha ni Reyna

Después de Josepmir Ballón, Bryan Reyna es el volante y quinto jugador de Alianza Lima que más minutos viene sumando en la temporada 2023 (335′ en cuatro partidos). En tanto, Jairo Concha, el conductor del equipo y el que ha echo andar a los íntimos hacia el gol en los últimos dos años. La ausencia de ambos se sentirá, pero a su vez hace que aparezca una larga lista de futbolistas -jóvenes y con experiencia- que podrían jugar ante Sport Huancayo y Atlético Grau (26 de marzo) para llenarle los ojos a ‘Chicho’ Salas.

Entre ellos destacan Pablo Lavandeira, Óscar Pinto, Franco Zanelatto, Jesús Castillo. Incluso, Aldair Rodríguez, delantero que podría jugar de extremo. “ Por Reyna tiene a dos chicos jóvenes que son Zanelatto y Pinto, y otro experimentado que es Aldair Rodríguez. Incluso creo que ante Sport Huancayo a Salas le conviene estas ausencias, porque va a tener que jugar con gente joven, y ellos van a correr más en la altura”, afirmó el ex DT de Cantolao.

Teddy Cardama considera que más que preocuparse por cambiar hombre por hombre, el técnico íntimo deberá analizar con mayor detenimiento dónde explotar mejor a cada jugador: “Yo diría más que movimientos es hacer manejo de distintas características para determinadas posiciones. Costa es un volante ofensivo jugando de extremo, Lavandeira es un volante ofensivo que puede jugar de extremo, pero Bryan Reyna es extremo neto, desequilibrante, al igual que Pinto. Hay que saber cómo ubicarlos”.

Finalmente, en cuanto a Christian Cueva, Salas aseguró que todavía se encuentra en proceso de adaptación. Hay poca probabilidad que esté ante Huancayo, pero todo dependerá de cómo se encuentre a lo largo de toda la semana. “Fue el último en llegar al plantel, estamos haciéndole un acondicionamiento físico para que esté apto, esperamos de aquí a dos semanas, sabemos lo que nos puede dar, estamos muy contentos no solo por Christian, sino por todos. La competencia interna no sabes lo que es, es muy dura”, dijo.

