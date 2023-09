La vuelta del ‘Picante’

Bryan Reyna ha sido un jugador intermitente en los últimos partidos a causa de problemas musculares. De hecho, el futbolista jugó ante Sport Huancayo el último 16 de agosto y luego no pudo viajar a Cusco para medirse ante Cienciano el siguiente fin de semana. Luego, si bien estaba apto, no fue desde el arranque en el duelo ante Alianza Atlético el 26 de agosto, ingresó para el segundo tiempo y fue expulsado en el minuto 63. Desde entonces, no ha sumado más minutos con el conjunto íntimo perdiéndose los siguientes dos partidos y también la primera fecha doble de Eliminatorias con la selección peruana.

Este fin de semana, a casi un mes desde la última vez que jugó con los íntimos, es posible que el futbolista pueda ser considerado en la lista de viajeros a Trujillo. Sin embargo, todavía esperarán a ver cómo evoluciona esta semana ya que viene haciendo algunos trabajos a la par junto al resto del plantel.

Posible baja

Sin embargo, no todo es mejoría en el conjunto íntimo, ya que Jesús Castillo todavía no está recuperado luego de sufrir una contusión en la cadera tras el último encuentro ante Unión Comercio. El futbolista continúa con dolor y la zona sigue inflamada, por lo que no ha podido entrenar a la par de sus compañeros. En dicho contexto, la primera opción para reemplazarlo sería Oswaldo Valenzuela al contar con las características de volante de marca, pero otro que podría ocupar dicha posición también podría ser Jairo Concha en caso retroceda hacia la primera línea y acompañe a Josepmir Ballón, como lo ha hecho con anterioridad.

Como se recuerda, Alianza Lima visitará a Carlos A. Mannucci este domingo a partir de las 5:30 pm en el estadio Mansiche por la jornada 15 del Torneo Clausura. Hasta el momento, los íntimos igualan a Universitario y Sporting Cristal en la zona alta de la tabla con 26 puntos; sin embargo, los ‘celestes’ tienen la ventaja de no tener ninguna fecha de descanso restante en comparación a los cremas e íntimos.





