El hincha de Alianza Lima está consternado, ante los altos precios de las entradas para el choque que protagonizará el equipo de Pablo Bengoechea ante Unión Comercio en Moyobamba. Claro, se trata de un choque crucial para los íntimos, que tienen grandes chances de consagrarse como campeones del Torneo Clausura.

En ese marco, Benjamín Romero, gerente de marketing de Alianza Lima, se refirió al precio de las entradas que oscilan entre los 100 (zona oriente) hasta los 150 soles (palcos). Ojo, el recinto del IPD de Moyobamba no cuenta con tribunas populares (norte y sur).

“Cada equipo tiene la facultad de poner el precio de las entradas según le convenga. Nosotros no nos podemos meter, ni coadministrar los demás clubes. Ellos están corriendo ese riesgo. No queremos calificar esto de un abuso, simplemente cada club toma sus propias decisiones. Si la hinchada de Alianza no llega a ir, es problema de ellos”, afirmó Benjamín Romero, en diálogo con Depor.

“La hinchada de Alianza siempre ha sido muy fiel y esperamos que esta no sea la excepción. La idea es traer el título de Moyobamba”, agregó el gerente de marketing de Alianza Lima.

Por otro lado, Pablo Bengoechea cocina el mejor plan para tumbarse a Unión Comercio en Moyobamba. El choque se desarrollará el domingo desde las 3:00 p.m. y será transmitido por GOLPERU. Mientras tanto, Universitario de Deportes y Sporting Cristal rezarán para Alianza Lima tropiece en su visita.

