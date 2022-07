La llegada de Paolo Hurtado a Alianza Lima generó una polémica dentro del equipo, la misma que fue generada por unas diferencias que poseía con Jefferson Farfán. Todo este escenario fue confirmado por José Bellina, gerente deportivo de la institución, quien también se encargó de contar que estas ya se solucionaron: “Era algo que tenían que resolver y lo hicieron pensando en qué es lo mejor para el club”.

“Ellos tenían unas diferencias personales que son ajenas a Alianza Lima, las cuales ya resolvieron. Era algo que tenían que resolver y lo hicieron pensando en qué es lo mejor para el club. Estas diferencias pueden existir. Que algunas sean más públicas que otras no quiere decir que no pasen en todos los equipos”, sostuvo el directivo en diálogo con Depor.

José Bellina considera que fue clave el amor que Jefferson Farfán y Paolo Hurtado sostienen por Alianza Lima, lo que los invitó a llegar a un buen puerto en la conversación para bien del equipo, el mismo que busca alcanzar el bicampeonato nacional en la presente temporada.

“Ellos aman al club y saben que lo mejor es juntarse, hablarlo, resolverlo y mirar hacia adelante para que Alianza pueda hacer lo mejor. Es una realidad, tenían diferencias personales. Pero estamos contentos de que hayan podido arreglarlo. Ya solo nos queda mirar hacia adelante y volver a tener un espíritu de equipo fuerte”, agregó el gerente deportivo blanquiazul.

El directivo de la escuadra de La Victoria también se encargó de ponerle paños fríos al asunto, indicando que no todas las versiones que se tejen alrededor de un equipo son reales y que, en varias ocasiones, tienden a exagerarse. De esa manera, se van alejando poco a poco de la realidad.

“Yo creo que el impacto inicial siempre es incómodo. Se dicen muchísimas cosas que no se acercan en lo absoluto a la realidad. Otras que sí, pero hay muchísimas que no. Pueden pasar cosas, algunas que se dicen son ciertas, otras no. Ellos mismos hasta a veces se ríen de lo que se dice hacia afuera”, acotó Bellina.

El gerente deportivo de Alianza Lima es consciente de que hay situaciones que suelen afectar mucho al grupo de trabajo, pero que también existen otras (como parece ser la vivida entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado) que fortalecen aún más al equipo y sacan a relucir su unión ante las adversidades.

“A veces, puede ser chocante, pero poco a poco todos van creando una coraza y lo que importa es cómo estemos juntos nosotros. Es complicado sí, pero hay jugadores experimentados, grandes, que han vivido esto muchos años. Ellos han sabido unirse y protegerse mucho de lo que se dice”, finalizó.





