Alianza Lima y Sport Boys serán animadores de uno de los duelos más atractivos de la presente jornada. Tanto los blanquiazules como los rosados pelean punto a punto para quedarse en la Primera División del fútbol peruano, luego de un año irregular en cuanto a rendimiento.

Sin embargo, no son los únicos históricos que se ven comprometidos con la permanencia, ya que Deportivo Municipal tampoco la pasa muy bien y es uno de los cuadros que está complicado con la permanencia en la presente temporada.

De los tres, Alianza Lima es el equipo que menos puntos tiene en su haber, por lo que tienen mayor necesidad de sumar en las tres jornadas que le restan, si es que no quiere verse afectado con un hecho que podría volver a marcar su historia futbolística.

Deportivo Llacuabamba podría convertirse en el primer equipo que deje la Liga 1 en la presente jornada, si es que no logra el triunfo ante Melgar. Atlético Grau y Carlos Stein están con respirador artificial, por lo que tendrán que sumar lo más que puedan para intentar salir de la zona de descenso.

Cambio en el reglamento a causa del coronavirus

En primera instancia, la FPF había decidido que el 2020 tenga cuatro equipos descendidos. Sin embargo, y a raíz de la paralización del certamen por la pandemia y las complicaciones que tuvieron los clubes, se decidió acortar a tres los clubes que no seguirán en la Liga 1 el próximo año.

Esto, sin duda alguna, les da un respiro a Alianza Lima, Sport Boys y Deportivo Municipal, aunque saben que no pueden confiarse, si es que no quieren pasarla mal y hacer que sus hinchas vivan al borde del pánico hasta el último minuto de la jornada final.

Así va la tabla acumulada de la Liga 1

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 14 Sport Boys 25 8 5 12 31 47 -16 28 15 Deportivo Municipal 25 5 12 8 24 30 -6 27 16 Cantolao 25 7 6 12 28 42 -14 27 17 Alianza Lima 25 6 8 11 28 31 -3 26 18 Carlos Stein 25 6 6 13 26 40 -14 23 19 Atlético Grau 25 4 10 11 22 36 -14 22 20 Deportivo Llacuabamba 25 4 6 15 34 52 -18 18

¿Qué partidos les resta a cada equipo?

Sport Boys: vs. Alianza Lima / vs. Ayacucho FC / vs. César Vallejo

Municipal: vs. César Vallejo / vs. Llacuabamba / vs. Melgar

Cantolao: vs. Alianza UDH / vs. San Martín / vs. Sporting Cristal

Alianza Lima: vs. Sport Boys / vs. Carlos A. Mannucci / vs. Sport Huancayo

Carlos Stein: vs. Binacional / vs. Universitario / vs. UTC

Atlético Grau: vs. Cienciano / vs. Binacional / vs. Alianza UDH

Llacuabamba: vs. Melgar / vs. Municipal / vs. Cusco FC

¿Cómo se define el descenso en caso de empate en puntos?

Dadas las actuales circunstancias, la FPF decidió que no exista un partido de definición, en caso exista igualdad de puntos en la tabla de posiciones acumulada. Esto llevaría a que el desempate sea llevado a la diferencia de goles e, incluso, a ver las tarjetas del Fair Play, de mantenerse la paridad.

