Roberto Mosquera: "No es fácil jugar en Juliaca, pero nadie los obliga a participar del torneo"

Deportivo Binacional campeonó el Torneo Apertura, está puntero en la tabla de posiciones acumulada y solo cuatro puntos lo separan del primer lugar del Clausura. En definitiva el cuadro que dirige Roberto Mosquera es un firme candidato a llevarse el título a fin de año.

Para muchos, los buenos resultados en Binacional han sido atribuidos a la ventaja que tienen por la altura en la que se ubica Juliaca (3.824 msnm), ciudad en la que se desarrollan sus partidos en condición de local.

En una entrevista con Radio Ovación, Roberto Mosrquera reconoció la dificultad de jugar en la altura y, muy a su estilo, le envió un mensaje a los demás clubes.

"De repente es poco inhumano jugar en Juliaca, no es fácil, pero cuando entramos al torneo eso se sabe. Nadie los obliga a participar y Juliaca es parte del Perú. Deben buscar la fórmula, yo también he estado del otro lado (que no esta en la altura)", sostuvo el DT.

El próximo duelo de Binacional será ante Sport Huancayo. El partido está programado para el sábado a partir de las 5:15 p.m. y será transmitido por la señal de GOLPERU. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por Depor.com.

Liga 1: resumen de la fecha 13 del Torneo Clausura. (América TV)

