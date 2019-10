¿Alianza y Cristal se retirarán del torneo si se pone en marcha el cambio de estatutos por parte de la FPF?

¿Un campeonato sin Alianza Lima y Sporting Cristal ? La modificación de los estatutos por parte de la FPF no es bien vista por dos de los tres equipos más populares del país. Incluso, junto a los otros equipos involucrados, no descartan la posibilidad de no seguir disputando la Liga 1.

"Es una decisión bastante drástica (no continuar en el campeonato), pero de alguna manera hay muchos personajes involucrados. Podría darse, pero pasa por un análisis más profundo que el que hemos realizado", sostuvo Álvaro Barco, gerente deportivo de Universidad San Martín, en conferencia de prensa.

Por otro lado, el gerente deportivo de Sporting Cristal, Alfonso García Miró, indicó que es una posibilidad que armen un campeonato independiente junto a Alianza Lima y los demás equipos, tomando como ejemplo lo que se da en algunos países de primer nivel.

"Lo que sugiere Álvaro Barco no es algo extraño, ni poco común en los países desarrollados. Se necesita una Liga 1 profesional. No es que nos queremos ir y hacer un torneo en otro país. Tenemos que seguir en una Copa Libertadores y dando jugadores a la Selección Peruana, por lo que tiene que ser una liga autónoma", declaró.

Alianza Lima, Sporting Cristal, Universidad San Martín, Ayacucho FC y Melgar, son los cinco equipos que no apoyan las modificaciones en los estatutos y se hicieron presentes en la conferencia de prensa para expresar sus puntos de vista.



Christofer Gonzales: "Estoy feliz por mi primer gol" (América TV)

► Alianza Lima, Sporting Cristal y clubes más fijaron posturas en conferencia sobre Asamblea de Bases

► Universitario de Deportes: Jean Ferrari explicó el cambio de postura del cuadro crema

► Aldo Corzo regresó a Universitario: "A la Selección le faltó ser más contundente ante Uruguay"

► Universitario de Deportes cambia de opinión y respalda el cambio de estatuto de la FPF