Steven Rivadeneyra se ilusiona con ser fichado por Alianza Lima para la temporada 2020

Hace tres fechas, Steven Rivadeneyra se enfrentó ante Alianza Lima por la quinta jornada del Torneo Clausura y precisamente en el otro arco de la cancha se encontraba a quien considera su ejemplo, Leao Butrón.

En conversación con Depor , el guardameta de Deportivo Municipal confesó que siente gran admiración por Butrón. Además, dejó entrever que le gustaría llegar en algún momento a vestir la camiseta 'blanquiazul'.



"Yo soy hincha del equipo en el que juego. Siempre me entrego al máximo, me identifico con la institución. Pero mis padres, mis tíos y toda mi familia es de Alianza. Ellos estarían saltando en un pie si es que se da esa linda chance de llegar a Alianza", sostuvo Steven Rivadeneyra.

"Desde niño siempre he seguido los partidos de Leao Butrón. En el caso de compartir equipo, me gustaría aprender de él. Me gusta su profesionalismo. A la edad que tiene sigue vigente, tapando a todo nivel", continuó.

Por ahora, el futbolista está enfocado en su club y espera sumar los tres puntos de la jornada ante César Vallejo en un duelo que se llevará a cabo el viernes en el estadio Mansiche, a partir de las 8:00 p.m.

