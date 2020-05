Steven Rivadeneyra espera con ansias el reinicio de la Liga 1 y sobre todo poder enfrentar a Sporting Cristal. Para el arquero de Alianza Lima el duelo tendrá sabor a revancha ya que todavía recuerda el gol que el celeste le anotó en 2018, cuando defendía la camiseta de Deportivo Municipal.

“Mi pesadilla es Emanuel Herrera. Es muy buen delantero, tiene buena pegada. Me queda marcado ese gol que nos hace en 2018 que se lleva a todos, incluido a mí y la mete”, contó en una entrevista con GOLPERU.

“El profesor Víctor Rivera fue muy importante, lo veíamos como un líder que no bajaba los brazos. Nos decía, ‘nosotros veos como hacemos con el tema de los pagos, pero ustedes concéntrense en jugar, ya las cosas se calmaran’, siempre nos daba tranquilidad”, dijo recordando su paso por la ‘Academia’.

Hoy su presente es Alianza Lima y está entusiasmado con la llegada de Mario Salas. “La primera vez que se presentó hablé con él personalmente y ya luego lo hizo de manera grupal. Muy claro en sus ideas y en lo que quiere con nosotros”, comentó.

Steven Rivadeneyra declaró que es hincha de Alianza Lima, pero que se siente identificado con otros equipos. “Desde muy niño soy hincha de Alianza Lima y lo sigo siendo, pero siempre me he identificado con algunos equipos en los que he estado, como en Deportivo Municipal por todo lo que hemos pasado y su gente”.

El guardameta de Alianza Lima reconoció que hace unos años pudo vestir la camiseta de Universitario de Deportes. “Hubo acercamiento en 2017 para 2018 pero no se llegó a más. Yo no tengo ningún problema, con tal de trabajar no le cierro la puertas a nada”, finalizó.

Aquí puedes recordar el gol que le anotó Emanuel Herrera:

