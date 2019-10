Alianza Lima paso a manos del Fondo Blanquiazul y soplan nuevos vientos en Matute. Víctor Marulanda, el nuevo Director Deportivo, llegó con un plan bajo el brazo y ya dio luces de algunos cambios que se avecinan en el club de La Victoria.

¿ Alianza Lima tendrá un manual de estilo como Sporting Cristal? Fue la pregunta que respondió el exjugador blanquiazul en una entrevista con RPP.

"Yo llevo aquí dos o tres meses y me he reunido con 30 o 40 personas que conocen la historia de Alianza Lima, pero también me he reunido con chicos que posiblemente no vieron César Cueto, pero si a Waldir Sáenz", dijo.

"El fútbol tiene una metamorfosis y la vida te va cambiando ciertos aspectos. Alianza Lima en su historia, es un tema cultural, de esencia, de pichanguita, de calle. Vamos a tener un manual de estilo y normas. Pero al final hay un tema que es fundamental, quienes van a ejecutar esa manera de jugar", añadió el directivo.

"Quisiera y quiero ver un Alianza Lima que convenza desde lo futbolístico, ya sea con jugando corto o largo", comentó Víctor Hugo Marulanda.

"Lo que viví en el 97, más allá del título, marcó mi vida y crecí a nivel de persona", aseveró.

Además afirmó que hay mucho en Alianza Lima del legado de Jorge Luis Pinto, DT colombiano con el que salió campeón. "Veo que hasta hoy hay mucho del legado que dejó Jorge Luis Pinto como entrenador. Hay mucho de él en el club", concluyó.

