Alianza Lima no la pasa nada bien en estos días, tras confirmarse su descenso a la Liga 2 del fútbol peruano. Sin embargo, el miembro del Fondo Blanquiazul, Fernando Farah, es consciente de que hay un reclamo en curso, el mismo que espera le de la razón a los de La Victoria y puedan permanecer en Primera División para la siguiente temporada.

“Tenemos intactas las posibilidades de quedarnos en Primera División porque ha sido flagrante lo que ha ocurrido con Carlos Stein. Si no prospera el reclamo, vamos a ir al TAS porque es un derecho que tenemos. Queremos formalizar el fútbol”, sostuvo el miembro en diálogo con RPP.

Alianza Lima espera que se le resten puntos a Carlos Stein y poder así, despertar de la pesadilla que vive en la actualidad a causa de los malos resultados cosechados en el año, lo que está a punto de convertirse en la segunda página deportiva más dura de su historia, tras el descenso en 1938.

Sin embargo, el panorama parece no ser muy alentador, por lo que en La Victoria ya trabajan en las otras herramientas que podrían castigar las supuestas infracciones que cometió el club norteño, elenco que terminó por desplazar a los íntimos y dejándolos sin espacio en Primera División.

El tema Pablo Bengoechea en Alianza Lima

Alianza Lima fue señalado de no contar con un plantel adecuado, uno de los principales motivos por los que terminó en los últimos lugares de la tabla de posiciones acumulada. Sobre esto, el miembro del Fondo Blanquiazul hizo hincapié en que los fichajes llegaron a pedido de Pablo Bengoechea, no por iniciativa propia de sus propios acreedores.

“A inicio de año no se revisó jugador por jugador. Fueron, más que nada, pedidos de Bengoechea, se les trajo a los que quiso. Nosotros no armamos el equipo, ya lo he dicho pero continúan con este tema. Solo queríamos que este año termine para comenzar a mostrar los frutos en el 2021. Pero lamentablemente ha ocurrido esta desgracia, hoy vemos cómo se está cambiando de rumbo”, agregó Farah.





