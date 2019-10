Crisis en Pirata FC: "Sería lamentable no presentarnos ante Alianza Lima"

Pesadilla a horas del duelo contra Alianza Lima. Anderson Cueto, jugador de Pirata FC , afirmó que viven momentos complicados en la institución y que, a pesar de la intención del plantel, no encuentran cómo darle vuelta a la situación.

"Dependiendo del acuerdo que tiene cada jugador, el club adeuda dos, tres y hasta cuatro meses de sueldo. Lo peor de todo es que no vemos ninguna solución y el presidente no se deja ayudar", dijo el jugador, en diálogo con Radio Ovación.

Sobre la presencia del equipo ante Alianza Lima, Anderson Cueto indicó que no está en la capacidad de afirmar si se presentarán o no, pero que es una decisión que no dependerá únicamente de él, sino de todo el grupo.

"No sabemos qué pasará. Sería lamentable que el equipo no se presente al partido ante Alianza Lima, tomando en cuenta que ya se están vendiendo las entradas. Se vería muy mal, pero sinceramente es lamentable que sigamos a la deriva", finalizó.

El duelo entre Alianza Lima y Pirata FC está pactado para este sábado a las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. Ambas escuadras esperan que este inconveniente se solucione para que el espectador no se vea afectado.

