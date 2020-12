Alianza Lima no baja los brazos. Héctor Ordoñez, delegado del elenco blanquiazul, alzó su voz de protesta tras el descenso del equipo de La Victoria a la Segunda División. Si bien dejó en claro que el club no se encontró dentro del campo de juego, existieron otros factores por lo que no debería perder la categoría y disputar la Liga 2 en 2021.

“Siento que Alianza Lima es un club que no debería bajar a la Segunda División porque hemos cumplido con todo. Deportivamente, considero que hemos sido de los que han tenido el menor rendimiento deportivo del año, por lo que el puesto que hemos ocupado es absolutamente justo. Pero, la parte estricta que tiene que ver con el tema del cumplimiento de los reglamentos, es la que nos permite seguir luchando por la aplicación de los mismos”, sostuvo el delgado íntimo en diálogo con ‘Full Deporte por Depor’.

Alianza Lima evalúa, incluso, asistir hasta el TAS de no obtener una respuesta positiva, debido a que consideran que Carlos Stein debe ser sancionado por no cumplir con sus obligaciones. A pesar de esta demanda, se desconoce si es que los de La Victoria jugarán o no la Segunda División, a la espera de una respuesta del nuevo reclamo que presentaron los íntimos el pasado lunes, aunque la respuesta sería igual la misma.

En caso de ser así, Alianza Lima podría obtener su regreso a la Liga 1 en 2022 en los escritorios, tal y como ocurrió con Alianza Atlético en 2015, luego de que FIFA le otorgara la razón por un reclamo que efectuó tras descender en 2011.

Su posición sobre el audio de Ahmed

Hace unos días, Daniel Ahmed salió a despotricar contra la dirigencia de Alianza Lima y criticó duramente las decisiones que se tomaron (algunos de manera irregular) que ocasionaron que el club no obtenga los resultados esperados. Ante esto, Ordoñez también decidió pronunciarse para corregir algunas afirmaciones del entrenador extranjero.

“Evidentemente hay cosas en las que dice la verdad, pero hay otras en la que está errado. En esa conversación, es importante que en la parte que él participa, hubiera sido enriquecedor que tenga una autocrítica. Me parece que le faltó”, añadió.

Primer revés para Alianza Lima

Tras algunos días de incertidumbre, la Federación Peruana de Fútbol, a través de su Comisión Disciplinaria, decidió declarar infundado el reclamo de Alianza Lima en contra de Sport Huancayo. En este indicaban que el entrenador Wilmar Valencia había cometido una falta contra el Protocolo de Bioseguridad, por brindar una entrevista fuera del lugar de concentración de su equipo.

El argumento que expone el máximo ente del balompié nacional es que el suceso donde estuvo involucrado el DT del ‘Rojo Matador’ “no califica como infracción al Protocolo vuelta a los entrenamientos y competencias de la Liga de Fútbol Profesional de la Federación Peruana de Fútbol”.

“El Club Sport Huancayo, no tenía conocimiento que el señor Wilmar Valencia Pacheco, Director Técnico del Sport Huancayo, al momento de su traslado al hotel de concentración, se le acercarían un grupo de personas a buscar entrevistarlo y grabar sus declaraciones. Sin embargo, en el marco de la situación actual, podemos apreciar que la entrevista se llevó a cabo cumpliendo el distanciamiento mínimo necesario y los protocolos establecidos por el MINSA”, agregó la Comisión Disciplinaria.

