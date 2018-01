Llegó para llenar el vació que dejó Luis Aguiar y ya quiere demostrar que le puede aportar a Alianza Lima esta temporada. Tomás Costa , volante argentino de 30 años, habló de lo que será el debut en la Copa Libertadores contra Boca Juniors y analizó al cuadro auriazul tras las derrotas que sufrió en el Torneo de Verano.

Para el volante argentino de Alianza Lima, los partidos que perdió Boca Juniors ante Godoy Cruz, Aldosivi y River Plate, "no es un parámetro para medirlo. Los torneos de verano agarran a los equipos en plena pretemporada y a mi particularmente no me gustan. Hay que esperarlos en la competencia", dijo.

Alianza Lima vs. Audax Italiano: fecha, hora, canal y precios de entradas de la Noche Blanquiazul

Y sí Sergio Ibarra dijo que si Boca Juniors se presentaba ante con esos centrales ante Alianza Lim "se come dos o tres", Tomás Costa fue más cauto y aseguró de que "la Copa Libertadores le levanta el ánimo a como equipo y a cada jugador de forma individual", por lo que guiarse de estos partiodos de pretemporada "es descabellado"

A Tomás Costa también le preguntaron por las chances que tiene Alianza Lima en el certamen continental. Y manifestó que "la Copa Libertadores es un atractivo grande, pero hay que ser realistas, ir paso a paso y enfocarnos a conseguir sí o sí el bicampeonato", indicó.

De otro lado, Tomas Costa confesó que personalmente se va sintiendo mejor en el plano futbolístico y que espera con ansias la 'Noche Blanquiazul'. "Partidos así hacen que subas el rendimiento. Los cuadro chilenos juegan bien y será un rival exigente", finalizó.

► Fichajes 2018: Alianza Lima anunció la contratación de Gianmarco Gambetta



► Alianza Lima: ¿cuándo presentará la camiseta blanquiazul versión 2018?



► Sergio Ibarra: "Si Boca juega con esos centrales ante Alianza Lima, se come dos o tres"



► Alianza Lima: Óscar Vílchez se volvió a lesionar y abandonó pretemporada

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO