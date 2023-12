Según Depor Data, este recuento solo abarca lo sucedido en la Liga 1 entre 2021 y 2023. No obstante, resulta llamativo el número de ‘extranjeros’ que optaron por probar suerte en la Liga 1. Lo que sí hay que destacar es que ninguno logró cumplir con lo esperado; algunos llegaron con mayores expectativas que otros. Su formación en el extranjero no marcó diferencias, aunque hay un grupo que aún permanece en nuestro país, esforzándose por encontrar su mejor versión.

La diversidad cultural queda evidente al observar los cinco países distintos de origen de estos futbolistas: Argentina, España, Francia, Chile, Suiza y Estados Unidos. El país que más veces se repite es aquel ubicado a orillas del Río de la Plata. Por otro lado, si hay un club que ha apostado por este tipo de jugadores, ese sin lugar a dudas ha sido Sporting Cristal, que registra tres foráneos. Un poco más atrás se encuentra Cienciano, con dos inscritos. Alianza Lima y UTC cierran con un representante.

Esta lista se divide claramente en tres grupos. Primero, aquellos que arribaron desde Europa con un destacado currículum, como Cristian Benavente y Percy Prado. Luego, están aquellos que fueron sorpresas y de quienes se sabía poco: Emanuel Ibañez, Miguel Vargas y Robin Wildhaber. Por último, se incluyen las jóvenes apuestas, como Gonzalo Aguirre y Diego Otoya.

Jugador País de nacimiento Último club del extranjero Club de llegada Gonzalo Aguirre Argentina Nueva Chicago (Argentina) Sporting Cristal Cristian Benavente España Pyramids (Egipto) Alianza Lima Emanuel Ibáñez Argentina Chacarita Juniors (Argentina) Cienciano Percy Prado Perú (vivió en Francia desde los 4 años) Nantes (Francia) Sporting Cristal Miguel Vargas Chile Deportes Unión La Calera (Chile) Cienciano Robin Wildhaber Suiza AC Bellinzona (Suiza) UTC Diego Otoya Estados Unidos San Jose Earthquakes (Estados Unidos) Sporting Cristal

Dejaron deuda

Formados exclusivamente de la escuela europea, Percy Prado y Cristian Benavente fueron dos fichajes que sacudieron el mercado de transferencias en la Liga 1. Prado, a pesar de nacer en Perú, se trasladó a Francia a la edad de 4 años y desarrolló toda su vida futbolística en suelo galo. Su formación se llevó a cabo en Nantes, institución que le brindó oportunidades desde su infancia hasta su debut en la Ligue 1. Su nombre resonó rápidamente en la Videna, y Ricardo Gareca lo consideró parte de su universo, llegando incluso a contemplar su convocatoria a la Selección Peruana.

Para la temporada 2021, Sporting Cristal anunció el fichaje de Prado, una contratación que impactó en el mercado. Sin embargo, desde La Florida pasaron por alto el estado físico del mediocampista/lateral. Le costó recuperar su forma y, al no ser del agrado de Roberto Mosquera, prácticamente quedó relegado, con escasas apariciones en el equipo celeste. A pesar de tener contrato vigente, a principios de 2022 Cristal rescindió su contrato y, desde entonces, no ha vuelto a participar en el fútbol profesional.

Semanas después de la partida de Prado, su excompañero en Nantes, el ‘Chaval’ Benavente, sorprendió al firmar con Alianza Lima. Tras su retorno al Pyramids de Egipto y no encontrar espacio para mostrar su fútbol, consideró la posibilidad de unirse al fútbol peruano como una opción para recuperar su nivel y, al mismo tiempo, mantenerse cerca de la Selección Peruana.

Aunque no decepcionó por completo, se esperaba mucho más del extremo formado en el Real Madrid. Anotó seis goles, siendo algunos decisivos para el título nacional blanquiazul, pero destacó más como suplente que como titular. Registró seis goles en 30 encuentros. Fue titular solo en el 46% de los compromisos. Una lesión lo dejó fuera de las finales del campeonato 2022 y también de toda la temporada 2023. Aunque regresó a entrenar para las jornadas finales, no fue tomado en cuenta. Se habló de la posibilidad de que se quede en Matute, pero finalmente esto no sucedió. Actualmente, es tentado por Vallejo y Mannucci, quienes podrían mantenerlo en el Perú.

Jugador PJ Titular Promedio minutos por partido Goles Asistencias Percy Prado 5 4 51 - - Cristian Benavente 30 15 43 6 0

Los ‘tapaditos’

Dentro de la extensa lista de refuerzos de Cienciano para la campaña 2022 destacaron dos futbolistas que arribaron como extranjeros, pero sin ocupar plaza de foráneos. Esto se debió a que ambos contaban con pasaporte peruano por sus raíces. Nos referimos a Miguel Vargas y Emanuel Ibañez, quienes llegaron directamente desde Chile y Argentina, respectivamente.

El guardameta fue quien más destacó. Llegó para competir en el arco contra Patrick Zubczuk y Juniors Barbieri, dos arqueros ya conocidos en el medio local, pero a pesar de ello, ‘Manotas’ se apoderó del puesto durante gran parte de la temporada y terminó siendo titular de inicio a fin. Para este año, se incorporó a Patricio Álvarez para disputarle la posición, pero no le arrebataron la titularidad. Aún tiene contrato con el ‘Papá’ hasta fines de 2024. Eso sí, todavía no está confirmada su titularidad porque bajó su nivel para este torneo. En cambio, Ibáñez no tuvo la misma fortuna. A pesar de participar en 29 encuentros, no logró afianzarse en el mediocampo y sus actuaciones fueron cumplidoras. Para este año, se decidió su salida y se unió a Alianza Atlético, aunque a mitad de curso regresó a Argentina.

Jugador Temporadas PJ Titular Promedio minutos Miguel Vargas 2022-2023 62 62 90 Emanuel Ibañez 2022-2023 43 23 49

Sangre joven

Dentro de la nueva política de contrataciones en Sporting Cristal, se destaca un enfoque en jóvenes promesas que pueden aumentar su valor representando los colores de la camiseta, con la intención de ser vendidos a mediano plazo. E n este contexto, Diego Otoya y Gonzalo Aguirre cumplen con los perfiles que justifican su contratación en La Florida.

El cierre de la temporada no dejó buenos registros para ambos jugadores. El hombre nacido en Estados Unidos participó en 8 partidos y anotó en una sola ocasión, su primer tanto en primera división. Pasó más tiempo fortaleciendo al equipo de reserva, que finalmente ganó el título. Sin embargo, en ese conjunto tampoco marcó diferencia en cuanto a su capacidad goleadora. A mediados de temporada, Aguirre, proveniente de Nueva Chicago, fue anunciado como el nuevo fichaje del equipo rimense. Estuvo en el campo de juego en cuatro ocasiones y solo comenzó en una. Seguramente, en el próximo año deberían tener más oportunidades o tal vez considerar ser cedidos para ganar experiencia en la primera división.

