Hasta el minuto 78, era imposible que Alianza Lima celebre bajo el arco de Sport Boys. Si no eran las manos del ‘1’ Patricio Álvarez, era la ansiedad de los dirigidos por Carlos Bustos en el último toque. Sin embargo, el colombiano Arley Rodríguez (ingresó por Fabio Rojas) apareció y abrió el marcador. Pero detrás de ese tanto, con asistencia de Hernán Barcos, hubo algo más que fortuna. Hubo trabajo.

El delantero colombiano, en entrevista para el área de prensa del club, confesó que esa ‘cortina’ la venían trabajando, desde hace semanas, con el ‘Pirata’: “En la semana, él y yo lo hablamos. El juego aéreo te soluciona partidos. La ‘cortina’ con Barcos lo hicimos en algunos entrenamientos y no se nos había dado en los partidos. Y era fundamental la ‘cortina’ porque despista un poco al rival y así salió el gol”.

Sobre el hecho de anotar su primer tanto con la camiseta blanquiazul (ya acumula 227 minutos en cuatro partidos), el atacante manifestó que “se siente muy bien cuando se anota y se suma de a tres. Se tiene una semana tranquila”. Incluso, confesó que el juego aéreo no es un camino que desconozca. “En mi carrera tengo varios goles de cabeza, me muevo bien en el área. Tengo siete goles de cabeza y me suspendo bien”, expresó.

Ahora, pese al presente que vive con Alianza Lima, Arley Rodríguez siente que aún no está al 100 %. “Quiero llegar a mi mejor versión, igual siento que me falta mucho. Soy de muchos duelos en el uno contra uno. Alianza es un grande que no te espera mucho y espero de a pocos agarrar mi mejor nivel”, sostuvo.

Otro de los puntos que tocó el colombiano fue la comunicación que sostiene con Carlos Bustos. Eso ayuda para que mejore cada fecha en el torneo local. A partir de ello se está generando su crecimiento.

“El ‘profe’ siempre me dice que siga mejorando las falencias y reforzando las habilidades. Hay que seguir trabajando y el ‘profe’ sabe que puede contar conmigo donde me toque, como siempre lo he dicho. Estoy contento por marcar mi primer gol con Alianza y ojalá pueda marcar más”, concluyó Arley.





