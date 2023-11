“Me atrevo a decir que me gustaría ver a futbolistas que pueden aportar mucho en Alianza Lima. Es una opinión personal, ya después el entrenador (Alejandro Restrepo) definirá los jugadores a contratar. Él verá su trabajo. Me agradan los nombres de Herazo de Tolima, Otero de Aucas, Burrai de Barcelona, Cartagena de Orlando, Quevedo y Polar, son jugadores a quienes he seguido”, dijo a Depor.

Ante la interrogante sobre qué jugadores necesita Alianza Lima para el 2024, César Cueto respondió: “En Alianza hay gente que sabe de fútbol. Hay que elegir lo mejorcito del medio local, y también ver refuerzos de calidad. La gente siempre se pregunta por quiénes eligen a los refuerzos”, indicó la leyenda del ‘equipo del pueblo’.

Es más, confesó que siempre le gustó el fútbol del atacante Christopher Olivares, reciente refuerzo de Universitario de Deportes. “Hace tiempo comenté sobre el muchacho Olivares. Bueno, ya fue contratado en otro club ”, apuntó. Consultado sobre la designación del nuevo cuerpo técnico liderado por el colombiano Alejandro Restrepo, agregó. “Es ‘paisa’. Vamos a ver cómo juega el equipo”.

Actualmente, César Cueto está entre Piura y Lima dedicado a la profesar la palabra de Dios a través de la iglesia católica, pero siempre está pendiente de su querido Alianza Lima, más en época de fichajes con miras a la próxima temporada 2024.

