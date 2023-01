Esta es la resolución que comprende la variación de la medida cautelar. Universitario, Municipal y Sport Boys sí pueden emitir sus partidos por el Consorcio.

Como se sabe, ocho clubes de la Liga 1 (Alianza Lima, Cienciano, Melgar, Universitario, Binacional, Municipal, Sport Boys y Cusco FC) decidieron no presentarse a jugar si la FPF no levantaba la medida cautelar. La anterior resolución era general y suspendía todos los contratos firmados entre los equipos del torneo local y el Consorcio, incluyendo a aquellos que tenían un vínculo vigente con este operador. Por esta razón, algunos equipos no televisaron sus partidos de presentación, temiendo que puedan incumplir las reglas de juego y ser demandados. Pero la situación actual es diferente.

Resulta que, tras la variación de la medida cautelar, ahora sí hay una diferenciación en los términos de la resolución. De esos ocho clubes opositores, los beneficiados son Universitario, Municipal y Sport Boys. ¿Por qué? Pues, estos tres tienen contrato vigente con el Consorcio (hasta el 2025) y la FPF sí les ha dado autorización para que puedan emitir sus partidos mediante la señal de GOLPERÚ; es decir, si el campeonato iniciara hoy, los juegos de local de los equipos mencionados serán transmitidos por este operador.

Por el momento, se sabe que Universitario cambió su posición en la parte deportiva y jugará la Liga 1 cuando le toque hacerlo. Es más, el propio Jean Ferrari, administrador del cuadro merengue, confirmó que se presentarán en el torneo de este año. “Hay dos rutas en este problema. Una legal comercial y otra deportiva. En la primera hay un entrampamiento. Esperemos que la FPF pueda juntarse con el Consorcio y definirlo”, le dijo a Depor.

Los casos de Municipal y Sport Boys van en sintonía con los cremas, porque tampoco se verán afectados si transmiten sus partidos por GOLPERÚ y pueden cambiarse de bando si así lo deciden. Por su parte, Mannucci, que no forma parte de la oposición y sí está de acuerdo con la asociación entre la FPF y 1190 Sports, también tiene contrato vigente con el Consorcio hasta diciembre del 2023 y sus compromisos de local pueden ser transmitidos por esta señal.

FPF respeta Contratos que incluye cláusula de preferencia hasta 2025 de La U; Muni; Boys y Manucci

Los clubes Alianza, Melgar, Cienciano firman renovación de contrato respetando la misma cláusula de preferencia en sus contratos y FPF no lo acepta ?

¿Qué dicen los clubes de oposición?

Tras la variación de la medida cautelar se crea un nuevo panorama para los clubes de oposición, puesto que su coalición pierde solidez. Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Binacional y Cusco FC se mantienen firmes en hacer respetar sus contratos con el Consorcio; pero no contarían ya con el apoyo de Universitario, Municipal y Sport Boys, a quienes sí se les está respetando los vínculos contractuales y no tendrían ningún problema en participar en la Liga 1 de este año.

Al respecto, Depor buscó reacciones de los clubes y pudo comunicarse con Ricardo Bettocchi, administrador del conjunto arequipeño, quien confirmó que mantiene la posición inicial de no jugar el campeonato 2023. “Sobre la medida cautelar, prefiero que declaren los abogados de los clubes. Estoy de acuerdo (con la posición de no jugar el torneo); pero no declararé más. No es el común funcionamiento del club declarar tanto”, expresó.

El mismo comportamiento sostiene Cienciano, que también optó por mantener el silencio. Eso sí, una fuente cercana a la administración de Sergio Ludeña asegura que los clubes opositores volverán a reunirse para mantener una posición firme y cohesionada, como estaba planificada desde el inicio, cuando anunciaron en conferencia de prensa que no participarán en el certamen.

En tanto, desde Alianza Lima informaron que no declararán a los medios de prensa, sino que toda comunicación se hará de manera oficial. Eso sí, se pudo conocer que en la oposición hay optimismo por la denuncia impuesta contra el juez Juan Augusto Varillas Solano, quien emitió en un principio la medida cautelar a favor de la FPF y luego aceptó la variación de esa resolución que el máximo ente del fútbol peruano pidió con antelación. Para los clubes, el magistrado es un personaje cercano a Agustín Lozano y estaría aprovechando su cargo para favorecerlo. De comprobarse eso, la medida cautelar quedaría sin efecto y los clubes podrían participar en el torneo.

Quien sí se pronunció al respecto fue Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) y asesor legal de la oposición. El directivo cuestionó la celeridad del juez Varillas para atender el pedido de variación de la medida cautelar. “Esto es un escándalo. Nosotros decíamos que su medida cautelar era genérica, ahora sí le han puesto el tema de la autorización de la FPF. Es un escándalo a nivel jurídico y procesal. Tú puedes tener la razón, pero que le pregunten a los abogados cuánto demora una variación”, expresó en Ovación.

De momento, se sabe que una de las primeras medidas de la oposición es presentar una queja a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en contra del magistrado. “Que se revise este caso para saber si la carga procesal de este abogado es la correcta. Nos parece sorprendente que sea tan rápido, presentas una medida cautelar y que la variación salga tan rápido”, apuntó Romero al respecto.

Por su parte, la FPF aclaró el tema y emitió un comunicado en el que explica los alcances de la variación de la medida cautelar, cuya finalidad era “dejar en claro que sus efectos no alcanzan a los contratos de derechos de TV que los clubes suscribieron con el Consorcio Fútbol Perú (CFP) antes de la aprobación del actual Estatuto de la FPF (2021)”. Asimismo, advirtieron que ningún contrato que hayan firmado los clubes con el Consorcio o cualquier otro operador tendrá validez y no podrá ser ejecutado.

Este es el comunicado que la FPF difundió para explicar los alcances de la variación de la medida cautelar.

