Diego Forlán habló de la amistad que lo une a Pablo Bengoechea, Gregorio Pérez y Luis Aguiar. El técnico de Peñarol dijo que aprendió mucho del entrenador de Alianza Lima y que vive agradecido de haberlo llamado para jugar en Peñarol cuando el exblanquiazul dirigía al equipo uruguayo.

“A Pablo Bengoechea lo conozco bien. Tuve la oportunidad de trabajar con él, me pidió para Peñarol y fue todo un orgullo. Como jugador lo he visto mucho, he disfrutado y haber sido dirigido por él en 2015 fue todo un privilegio. Uno aprendió mucho de él. Su comando técnico también, muy buenas personas y profesionales”, declaró en UCI Deportes.

El popular ‘Cachavacha’ declaró que también lo une una especial amistad con Gregorio Pérez, entrenador de Universitario de Deportes.

“A Gregorio lo conozco más personalmente por mi papá. Ha ido de visita a la Selección y le tenemos un cariño enorme. Estamos en contacto siempre, es una persona con gran trayectoria. A ambos desearles todo lo mejor”, expresó.

Luis Aguiar también es muy amigo de Diego Forlán y este expresó su deseo de verlo por varias temporadas con la camiseta de Alianza Lima. "Es un muy buen jugador, buena persona, trabaja mucho. “Estoy contento porque esté de vuelta en Alianza Lima donde supo salir campeón. Esperemos que le vaya bien y que pueda quedarse allí muchos años. Tiene mucho fútbol para dar”, finalizó.

