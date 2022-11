El futuro de Bryan Reyna está definido, por lo menos para Cantolao, luego de que la presidenta de la institución, Gisella Mandriotti, diera detalles del acuerdo con uno de los grandes del fútbol peruano, luego de las intenciones de Alianza Lima y Universitario por el fichaje del atacante nacional.

“Nosotros tenemos un pacto con Alianza Lima y ya está todo acordado para que Bryan Reyna se vaya a ese club. Incluso, el jugador también ya aceptó. Mi papá fue el que conversó con él y aprobó la decisión de ir al equipo blanquiazul”, sostuvo Gisella Mandriotti en diálogo con Minuto TV de Youtube.

Sobre la posibilidad de que Universitario llegue a un acuerdo con Bryan Reyna, Mandriotti dio a conocer que dependería de factores ajenos a Cantolao, ya que ellos han aceptado negociar con Alianza Lima y que ellos tienen la primera opción de quedarse con los servicios del jugador.

“No me puedo echar para atrás por más plata que me ofrezcan por Reyna. Nosotros ya acordamos con Alianza Lima y tenemos que cumplir, a menos que por factores externos ajenos a nuestro lado nuestro se caiga todo. ¿Cómo cuáles? Que él ya no quiera ir, que no prospere tema con sus representantes o que se vaya al extranjero. La ‘U’ también está muy interesado, pero yo les dije que tengo un pacto y mi palabra está por encima de todas las cosas”, acotó.

Gisella Mandriotti es consciente de que no hay firma dada por parte de Bryan Reyna por Alianza Lima, lo que alimentaría las esperanzas de Universitario por contar con él. Sin embargo, reafirmó la postura de Cantolao con relación a una de las negociaciones que generó toda la atención de los amantes de la Liga 1.

“En estos momentos, el tema (fichaje de Bryan Reyna por Alianza Lima) está entrampado. No hay un documento firmado por la cláusula de salida que los representantes están viendo con ellos, pero, el tema ya está cerrado con el club blanquiazul”, finalizó la máxima representante del combinado porteño.

