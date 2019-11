Una real confusión generó en los hinchas del fútbol peruano el hecho de que la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le devuelva los puntos a Unión Comercio (y le otorgo un punto más), tras ser sancionado por presentar documentación fraudulenta.

Hasta hace poco, Unión Comercio estaba prácticamente descendido. Ahora, el ‘Poderoso del Alto Mayo’ tiene chances de permanecer en Primera División, siempre y cuando se tumbe a Alianza Lima, este domingo, por el Torneo Clausura.

“Me parece una vergüenza lo que está pasando con Unión Comercio y las sanciones que se están dando de última hora. Esto, por el bien del campeonato, se debió emplear las sanciones para los equipos correspondientes antes de jugarse la última fecha. No ahora. No faltando horas para que finalice el torneo, porque le quita seriedad. Me parece una burla”, afirmó Peter Arévalo en FOX Sports Radio Perú.

“Por el bien del campeonato, se debería suspender la fecha. Porque ya escuché rumores de que Boys y Municipal pudieron verse perjudicados con la quita de puntos. Las cosas claras. Pero que no se sanciones de cara a la nebulosa que se vive por la Copa Libertadores. Se aprovechan estas circunstancias para emitir este tipo de resoluciones”, agregó.

Es preciso destacar que, al término de la fecha 16 del Clausura, el directivo de San Martín, Álvaro Barco, presentó un recurso de Revisión Administrativo por Fraude Procesal, pidiendo los tres puntos del duelo disputado con Unión Comercio en el Alberto Gallardo.

