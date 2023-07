¡Toma nota! El Torneo Clausura 2023 sigue su curso y este viernes arrancó la jornada 5, la cual tendrá nueve partidos importantes; entre ellos, una nueva edición del clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. No obstante, si bien los equipos están concentrados en esta quinta fecha, la Liga 1 Betsson no quiere descuidar ni un solo detalle y ya anunció la programación de la sexta jornada.

El primer duelo en disputarse será el de Sporting Cristal vs. Binacional, el cual se llevará a cabo el jueves 27 de julio en el Estadio Alberto Gallardo. Los rimenses buscarán aprovecharse de la delicada situación del ‘Poderoso del Sur’, que marcha en el puesto 18 del segundo torneo del año. Mientras que el viernes 28 de julio se vivirá el encuentro entre Cusco FC vs. Cantolao, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Para el sábado 28 de julio están programados dos compromisos, empezando por el UTC vs. Unión Comercio, desde las 3:15 p.m., en el Estadio Héroes de San Ramón. Tras ello, en horas de la noche (8:30 p.m.), está previsto el choque de César Vallejo ante Alianza Lima, en el Estadio Mansiche, de Trujillo. Un día después, será el turno de Atlético Grau y Deportivo Garcilaso, que se medirán desde la 1:00 de la tarde, en el Estadio Municipal de Bernal.

Para el lunes 31 de julio se desarollarán tres cotejos. El primero el de Sport Boys vs. Melgar desde la 1:00 p.m., en el Estadio Iván Elías Moreno, mientras que para las 3:15 p.m., Sport Huancayo recibirá a Alianza Atlético. Eso sí, el último encuentro de la noche lo protagonizarán Universitario y Carlos A. Mannucci, que chocarán desde las 8:30 p.m., en el Estadio Monumental.

El martes 1 de agosto culminará la fecha, con el encuentro entre Deportivo Municipal vs. ADT. El elenco de Tarma buscará a como dé lugar la victoria, con el objetivo de seguir escalando en la tabla de posiciones. No obstante, al frente tendrán a un rival complicado, que, pese a la delicada situación económica que atraviesa su plantel, no deja de mostrar un buen nivel en el terreno de juego.

La programación de la fecha 6 del Torneo Clausura 2023. (Foto: Liga 1 Betsson)





