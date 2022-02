¡La agenda se va completando! A poco de que inicie el torneo peruano, se dieron a conocer los días y horarios de tres fechas más. La Liga 1 arranca este viernes 4 de febrero y, a través de sus redes sociales, la Liga de Fútbol Profesional, confirmó cómo se jugarán las jornadas 3, 4 y 5. Ojo, el partido más llamativo de la última jornada será el Alianza Lima vs. Sporting Cristal.

La fecha 3 comenzará el sábado 19 de febrero y tendrá los partidos de Carlos Stein vs. Universitario de Deportes, Deportivo Municipal vs. Binacional, Club UTC vs. Atlético Grau y Sport Huancayo vs. FBC Melgar. Se jugará casi todo el día, desde las 11:30 a.m. hasta la 7:00 p.m que se disputa el último duelo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El domingo 20 de febrero será el segundo día de la fecha, en donde se verán las caras Academia Cantolao vs. Alianza Atlético, César Vallejo vs. Ayacucho FC, Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci y Cienciano vs. ADT de Tarma; el último choque será el 21 de febrero de San Martín vs. Sport Boys.

La jornada 4 comienza desde el viernes 25 de febrero, con Sporting Cristal vs. UTC. Luego de ello, Binacional vs. Cienciano. El sábado 26 de febrero se desarrollarán tres partidos: Carlos A. Mannucci vs. Sport Huancayo, Atlético Grau vs. Cantolao y Ayacucho FC vs. San Martín. El tercer y último día tendrá los choques de Sport Boys vs. Carlos Stein, Alianza Atlético vs. Alianza Lima, ADT de Tarma vs. Deportivo Municipal y Universitario de Deportes vs. César Vallejo.

El partido más vibrante del inicio de la Liga 1 2022 será el que disputen Alianza Lima y Sporting Cristal en la jornada 5, pero, la misma inicia con el compromiso de UTC vs. FBC Melgar, el viernes 4 de marzo. El sábado 5 jugarán San Martín vs. Atlético Grau, Cienciano vs. Ayacucho FC y Deportivo Municipal vs. Universitario de Deportes.

Esta quinta jornada tendrá cuatro días de partidos. El domingo 6 de marzo todo comenzará a las 11 a.m. con el duelo de Cantolao vs. Carlos A. Mannucci, para continuar con César Vallejo vs. Sport Boys, Carlos Stein vs. Alianza Atlético y Alianza Lima vs. Sporting Cristal. El último partido será Binacional vs. ADT de Tarma, el lunes 7 de marzo.





