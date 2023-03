Este fin de semana continúa la Liga 1 con partidazos de poder a poder, en los que Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y los demás equipos del campeonato local buscarán quedarse con los tres puntos. Por ese motivo, y para dejar todo en regla, CONAR se encargó de anunciar las ternas arbitrales para esta nueva jornada del Torneo Apertura.

El primer partido de la jornada (ADT vs. Sport Boys - viernes a las 3:30 p.m.), será dirigido por Wilmer Villanueva. El Unión Comercio vs. Sport Huancayo (del día sábado a la 1 de la tarde), tendrá como juez principal a Alejandro Villanueva.

Luego, será el turno de Kevin Ortega, quien tendrá a su mando el Alianza Lima vs. Cusco FC, en Matute, a las 8 de la noche. Para este encuentro, el árbitro nacional estará acompañado de Stephen Atoche (primer asistente), Mariana Aquina (segunda asistente) y Christian Santos (cuarto árbitro).

Diego Haro dirigirá el Atlético Grau vs. Deportivo Municipal, Julio Quirozo hará lo propio en el Cantolao vs. Cienciano, mientras que Jordi Espinoza estará al frente del encuentro entre Carlos A. Mannucci y UTC de Cajamarca y Edwin Ordoñez del Melgar vs. César Vallejo.

Augusto Menéndez fue designado como juez principal para el Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal, teniendo como acompañantes a Pedro Espinoza (primer asistente), Washington Saccaco (segundo asistente) y Sergio Fernández (cuarto árbitro).

Joel Alarcón cerrará la fecha, dirigiendo el Binacional vs. Universitario de Deportes, teniendo como resto de la terna arbitral a Víctor Escobar (primer asistente), Adolfo Huanca (segundo asistente) y Kevin Maxdeo (cuarto árbitro).





