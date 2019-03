Le dio referencias de Perú: Felipe Rodríguez y la gran amistad que lo une con Diego Guastavino 

Felipe Rodríguez llegó a Alianza Lima por pedido de Miguel Ángel Russo para la presente temporada. El deportista uruguayo confesó que antes de llegar a Perú, pidió referencias a un exjugador de Universitario , con quien tiene una gran amistad.

"Tengo amigos que jugaron acá. Luis Aguiar, Gabriel Leyes, Diego Guastavino y más. Traté de hablar con ellos para que me digan un poco como era el país. 'Guasta' me habló muy bien de Perú y me dijo lo competitivo del fútbol", señaló a GOLPERU.

El jugador de Alianza Lima también afirmó que mantiene una buena relación con otros jugadores de Universitario, como Pablo Lavandeira y Guillermo Rodríguez.

"Me pone muy feliz que gente que enfrentaré en la cancha, como Lavandeira, Rodríguez, Cazulo y el 'Chorri' Palacios; se haya acercado a aconsejarme y a acompañarme en mi llegada al país", agregó.

Alianza Lima tendrá una difícil semana, en la que tendrá que jugar tres partidos de muy alto nivel, pero Felipe Rodríguez es consciente del buen momento del equipo y confía en sumar gran cantidad de puntos.

