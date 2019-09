¡Mano dura! Árbitros que dirigieron partidos de Universitario y Alianza Lima no serán programados como castigo

Los árbitros Augusto Menéndez y Jesús Cartagena no serán programados en los partidos la Liga 1, debido a los errores que cometieron arbitrando a Binacional ante Universitario de Deportes y Alianza Lima ante UTC, respectivamente. Así lo anunció César Mongrut, Jefe del Departamento de Arbitraje de la CONAR.

Mongrut explicó que las sanciones a los árbitros con errores como esos son la no programación para las siguientes fechas. "Tanto los árbitros Jesús Cartagena como Augusto Menéndez no saldrían programados para esta próxima fecha en la Liga 1. Son árbitros jóvenes que tenemos que ir cuajando", dijo en RPP.

Gustavo Zevallos, gerente de Alianza Lima fue el primer en levantar su voz de protesta contra el arbitraje de Jesús Cartagena. "No le cobraron un clarísimo penal a Ugarriza y tampoco expulsaron a Murrugarra por una falta contra Felipe Rodríguez. No entendí el criterio, pero no puede ser posible que nos estén perjudicando fecha tras fecha", dijo tras el partido de los íntimos con UTC.

Augusto Menéndez fue criticado por no cobrar un penal a favor de Binacional en el partido contra Universitario de Deportes en el Monumental.

Liga 1: el resumen de la fecha 7 del Torneo Clausura. (América TV)

► ¡Buenas noticias para los cremas! Pablo Lavandeira vuelve para el clásico



► ¡Ya llega el clásico! Así lucían Pablo Bengoechea y Ángel Comizzo en su época como jugadores



► Purita creatividad: así lucen las camisetas de los 50 equipos clasificados a la etapa nacional de la Copa Perú



► Selección Peruana alista el plan para enfrentar a Uruguay en Montevideo